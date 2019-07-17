Заполярье получило 3,5 млрд на компенсацию подорожания мазута

В Мурманскую область поступил транш из федерального бюджета в размере 3,54 миллиарда рублей на подготовку к зиме и обеспечение бесперебойного прохождения отопительного сезона. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Мурманской области.

За счет этих денег предполагается компенсировать теплоснабжающим предприятиям часть убытков, которые возникли в 2018 году, когда стоимость мазута резко взлетела. При формировании тарифов на тепло региональные власти исходили из того, что мазут будет стоить 13 тысяч рублей за тонну. Однако реальная цена мазута оказалась почти вдвое выше. Осенью 2018 года одна тонна мазута обходилась уже в 24 тысячи рублей.

Это создало теплоэнергетикам большие сложности - на мазуте работают около 80 процентов котельных Заполярья. Сейчас на полную компенсацию этих убытков региону требуется около 10 миллиардов рублей.

- Несмотря на то, что вопрос окончательно не закрыт, для нас это существенное подспорье, позволяющее нам более уверенно планировать грядущий отопительный период, - отметил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис. - Считаю, что такая поддержка Мурманской области должна быть не разовой, а постоянной - до решения проблемы мазутозависимости.

Речь идет о переводе теплоэнергетики региона на газ, электричество и альтернативные виды топлива. Как сообщил врио губернатора, первые шаги уже делаются. Так, несколько муниципалитетов начали переход на биотопливо, в частности, на торф. Ряд городов отапливаются угольными котельными. Решается вопрос об использовании избыточной электроэнергии, существующей в энергосистеме Заполярья, для электроотопления.