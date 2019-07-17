Глава Крыма поручил упорядочить пассажироперевозки с границы Украины

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил республиканскому министерству транспорта упорядочить перевозку пассажиров от пунктов пропуска на украинской границе. Такое распоряжение премьер дал во время выездного совещания о проблемных вопросах Черноморского района.

- Нужно с границы возить людей - это однозначно. Нужно, чтобы были рейсы, - сказал он. - Но легализуйте перевозки, дайте статус автостанции прямо возле пограничных пунктов. Коллеги-пограничники готовы в этом помогать.

Он отметил, что это повысит безопасность перевозок. Сейчас, по его данным, в Джанкое и Красноперекопске работает более 250 автобусов-нелегалов. В основном с украинскими номерами.

Аксенов подчеркнул, что в целом в Крыму необходимо усилить борьбу с нелегальными перевозчиками. По его мнению, стоит не только выписывать им максимальные штрафы, но и даже разработать предложение о конфискации транспорта. А на бездействующих чиновников стоит возбуждать уголовные дела.

Напомним, в конце 2014 года Украина прекратила автобусное сообщение с Крымом.