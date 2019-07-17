Из Краснодара пытались незаконно вывезти за границу леопардов и тигра

Гражданин Узбекистана 1985 года рождения в аэропорту Краснодара пытался пронести через "зеленый коридор" диких животных без разрешительных документов на экспорт. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.

Таможенники обнаружили два контейнера для перевозки животных с двумя полуторамесячными детенышами леопарда и белым бенгальским тигренком, которому 2,5 месяца. Кроме того, леопард внесен в Красную книгу РФ и включен в перечень особо ценных диких животных.

Нарушитель задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации).

Материалы уголовного дела в рамках взаимодействия направлены в Краснодарское ЛУ МВД России на транспорте для проведения расследования. Сейчас животные находятся в краснодарском зоопарке.