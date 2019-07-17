Как лошади, собаки и птицы участвовали в боевых действиях

В сражениях участвовали и погибали не только люди. Миллионы домашних и диких животных не по своей воле становились героями или неизвестными жертвами на полях сражений или трудились в тылу, спасая жизни людей. Об этом - интервью с Александром Липковичем, одним из авторов уникального сборника "Животные и война", презентация которого прошла в Ростовском зоопарке.

Казачья конница

Главный помощник воина, конечно, конь. Донские казаки прославились на весь мир именно благодаря кавалерийскому натиску.

Александр Липкович: Лошади издавна представляли грозную боевую силу. Способность рвать противника зубами, топтать копытами и при этом быть верным другом, готовым вынести раненого всадника с поля боя, сделали коня героем эпоса многих народов. Генерал наполеоновской армии де Брок, принимавший участие в русской кампании, писал в своей книге: "Казаки - лучшая легкая кавалерия в Европе. Им свойственны инстинкты волка и лисицы, они привычны к войне и отличаются крепостью тела, а лошади их чрезмерно выносливы".

Первый крупный конный завод в России основал атаман донского казачьего войска, генерал от кавалерии Матвей Платов. Из военных походов он привозил дорогих жеребцов, которых использовал для улучшения породы местных лошадей. Позже в задонских степях стали появляться конные заводы казачьих генералов и офицеров. Со второй половины ХIХ века донские лошади стали регулярно поступать в армию.

К началу ХХ века русская конница на 60 процентов состояла из лошадей донской породы. Увы, во время Гражданской войны казачья конница понесла огромные потери. Так, во время эвакуации из Крыма и Новороссийска в ноябре 1920 года при погрузке на переполненные морские суда казакам пришлось бросать лошадей на берегу. Все улицы, площади, вся набережная были заполнены лошадьми.

После войны в стране начали восстанавливать конные заводы. Создавалась регулярная красная кавалерия. И уже на фронтах Великой Отечественной кавалерийские части участвовали во многих операциях. Конница легендарного генерала Льва Доватора совершала глубокие рейды в тылы противника, кавалерийская дивизия под командованием генерала Иссы Плиева сражалась на нескольких фронтах, а затем - в японской войне с Россией.

На один танк - 13 убитых собак

В армии активно использовали собак. Были у них еще какие-нибудь задачи, кроме обнаружения противника и охраны?

Александр Липкович: Первый питомник военно-полевых собак появился в России в 1912 году. В 1915-м была создана школа военных сторожевых и санитарных собак. В годы Великой Отечественной войны собаководы-любители безвозмездно передали армии более 60 тысяч собак, которые прошли специальное обучение в школах, а затем были отправлены на фронт. В боевых действиях и в тылу действовали 13 отдельных специализированных отрядов, 36 отдельных взводов нартовых отрядов, 19 отдельных батальонов миноискателей и два отдельных полка специального назначения.

А собаки-подрывники? Всего в годы войны было сформировано 33 подразделения собак-подрывников численностью 8,5 тысячи животных. Из-за нехватки породистых собак этой работе стали обучать и дворняг. В боях под Москвой четвероногие подрывники уничтожили около ста вражеских танков. В Сталинградской битве на их счету 63 танка, на Курской дуге - 12. По печальной статистике, на один подбитый танк приходилось 13 убитых собак.

Голубиная бомба

Немало легенд ходит о птицах, о подвигах почтовых голубей...

Александр Липкович: Расскажу об одном случае. На борту советской подводной лодки содержался голубь по имени Голубчик. Во время боевого похода лодка торпедировала немецкий корабль, но, уходя от преследования, подорвалась на мине и получила серьезные повреждения. Радиосвязь вышла из строя. Почти в безвыходной ситуации выручил Голубчик. Пролетев более тысячи километров, он доставил сообщение на базу. Благодаря этому помощь пришла вовремя, наша лодка была отбуксирована другой советской подводной лодкой в порт.

Кроме роли связных голубям приходилось выполнять и прямые боевые задачи. Голубей приручали садиться на авиабомбы, подвешенные к крыльям самолетов, и на топливные емкости. На самолете закреплялась специальная кассета с 24 боевыми голубями, на каждого из которых был надет спецжилет с зажигательным снарядом нажимного действия. Птиц выпускали над нужными объектами, и как только голубь садился на крыло самолета, снаряд автоматически отстегивался, а пернатый подрывник возвращался на базу. Важным недостатком такого метода было то, что голуби не отличали самолетов противника от своих. Поэтому задачей летчика было выпустить крылатых диверсантов прямо над объектом атаки.

У меня записан рассказ немецкого летчика о том, как на крыло его мессершмитта во время подготовки к боевому вылету сел голубь. "Я только подумал, что это плохой знак, как в следующую секунду топливный бак вспыхнул, я еле успел выскочить. Потом мне рассказали, что русские использовали голубей-поджигателей. Даже после войны я не мог спокойно видеть этих птиц, подбирающих крошки на площадях".

Как это было

Во время перехода армии Ганнибала через Альпы в 218 году до н. э. в?ее составе были боевые слоны, сыгравшие немалую роль в серии блестящих побед над римскими легионерами. Но опытный римский полководец Сципион Африканский внимательно изучил тактику ведения боя Ганнибалом. Против громоздких слонов он стал выставлять легкую пехоту. При приближении слонов ряды воинов расступались, оставляя проходы, в которые устремлялись животные, а затем наносили им удары копьями и осыпали стрелами. Раненые слоны разворачивались и мчались навстречу наступавшим карфагенянам, растаптывая людей. Так слоны сначала помогли одной армии, потом другой.

Для устрашения противника использовали и боевых верблюдов. В российской армии в XVIII - XIX веках существовал калмыцкий кавалерийский полк. При виде громадных калмыцких бактрианов конница неприятеля обращалась в бегство. Есть свидетельства, что во время Северной войны 1700 - 1721 годов калмыцкие верблюды разогнали армию шведов под Псковом. В XIX веке верблюды использовались в боевых порядках оренбургских казаков.