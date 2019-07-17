Мурат Кумпилов возглавил Попечительский совет центра "Полярис-Адыгея"

В республике сформирован состав Попечительского совета Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей "Полярис-Адыгея". Его председателем стал глава РА Мурат Кумпилов, заместителем председателя - вице-премьер Наталья Широкова. В состав Попечительского совета вошли Елена Шмелева, Иван Ященко, Зураб Церетели, Андрей Райгородский, а также известные личности, общественные деятели и представители органов власти региона.

Мурат Кумпилов обозначил приоритетные задачи по поддержке талантливой молодежи в республике. Одним из инструментов, которые в этой работе предоставляет федеральный центр, является создание региональных центров выявления и поддержки одаренных детей.

"Президент России поставил задачу прорывного развития страны по ключевым направлениям. И главное слово в этом прорыве, обеспечении ее лидерства будет как раз за талантливой молодежью. Одаренные ребята из Адыгеи могут и должны быть в числе тех, кто станет создавать уникальные технологии, достигать высот в искусстве, добиваться спортивных рекордов", - отметил глава РА.

По поручению Мурата Кумпилова заместитель премьер-министра РА Наталья Широкова провела первое заседание Попечительского совета. На нем были утверждены президиум, а также состав Экспертного совета и Стратегия развития Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей "Полярис-Адыгея" на 2019-2021 годы.

Передавая приветствие главы РА, Наталья Широкова подчеркнула, что создание Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей "Полярис-Адыгея" стало результатом многолетнего сотрудничества Адыгеи с детским образовательным центром "Сириус".

"Республиканская естественно-математическая школа (РЕМШ) в числе первых стала организовывать в центре математические образовательные программы. Сейчас мы расширяем наше сотрудничество с "Сириусом". В прошлом году дан старт новому этапу такого взаимодействия. В ноябре Мурат Кумпилов и руководитель Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева подписали соответствующее соглашение. Оно предусматривает в том числе создание Регионального центра по модели "Сириуса", - сказала вице-премьер.

В ходе заседания заместитель руководителя образовательного центра "Сириус" Артем Лопатин передал от Елены Шмелевой пожелания успешной реализации проекта. Он напомнил, что образовательный центр был создан по инициативе президента РФ, который возглавляет Попечительский совет "Сириуса" и непосредственно участвует в решении ключевых вопросов.

Артем Лопатин также отметил системную работу по поддержке талантливых детей в Адыгее и значимость содействия этой работе со стороны руководства республики. Об этом свидетельствует и тот факт, что Попечительский совет регионального центра возглавил Мурат Кумпилов.

"У вас есть хороший ресурс методической и экономической поддержки, отличная образовательная инфраструктура РЕМШ, АГУ и МГТУ. Со своей стороны мы готовы оказать дальнейшее содействие в реализации проекта создания "Полярис-Адыгея". Основная миссия таких центров - создание условий для развития талантов в области науки, культуры, спорта", - сказал Лопатин.

Наталья Широкова отметила, что в республике уже запущен проект создания Регионального центра. На эти цели была получена федеральная субсидия в размере 213 миллионов рублей.

Региональный центр "Полярис-Адыгея" создан как структурное подразделение РЕМШ. На территории учебно-оздоровительной базы АГУ "Горная легенда" с июня организованы тематические летние смены для одаренных учащихся по трем направлениям: "Спорт", "Наука" и "Культура". Уже прошла первая летняя профильная смена центра, идет вторая. Всего в трех сменах должны принять участие 360 одаренных школьников Адыгеи. На эти цели из республиканского бюджета направляется 7 миллионов рублей.

Председатель Экспертного совета, врио ректора АГУ Дауд Мамий подробно остановился на стратегии развития Регионального центра. При создании "Полярис-Адыгея" будет использоваться уже имеющийся в регионе образовательный ресурс. Планируется также построить 18 лабораторий, каждая из них будет оснащена самым современным оборудованием и системным обеспечением.

В рамках проекта организуют работу постоянно действующих кружков, тренировочных сборов по подготовке к олимпиадам, интеллектуальным конкурсам и тематических смен.

К их работе привлекаются эксперты, налажено сотрудничество с МФТИ, Математическим институтом имени В. А. Стеклова РАН, специальной астрофизической обсерваторией РАН. Более того, у Адыгеи есть опыт международных проектов, которые успешно тиражируются в других регионах.

В завершение заместитель премьер-министра РА напомнила о поставленной главой РА задачи по эффективному освоению субсидии и своевременному исполнению дорожной карты по созданию Регионального центра до конца текущего года.