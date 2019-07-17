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17.07.2019 17:16
Проект: В регионах

На Дону намолотили около девяти миллионов тонн зерна

Текст: Николай Грищенко
Жатва в Ростовской области перевалила за "экватор" - урожай собран с 78 процентов уборочных площадей. Валовый намолот ранних зерновых и зернобобовых культур составил более 8,7 миллионов тонн. Средняя урожайность в регионе составляет почти 34 центнера с гектара, что выше прошлогодних показателей на два центнера.
Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области
Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области

- Сегодня донские аграрии в ряде южных и центральных районов области находятся на завершающей стадии работ. Однако на севере есть районы, где убрано на сегодня 50-60 процентов площадей. Сейчас, важно использовать любую погожую минуту, и в кратчайшие сроки собрать выращенный урожай, - прокомментировал ход уборочных работ первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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По данным донского минсельхозпрода, в этом году аграриям области предстоит убрать более 3,2 миллиона гектаров зерновых и зернобобовых культур. На долю озимых приходится 2,7 миллиона гектаров. Яровыми минувшей весной засеяли порядка 1,8 миллиона гектаров. Как говорят специалисты, с учетом достаточно сухого донского климата это оптимальное соотношение.

Погодные условия благоприятствовали хлеборобам, и потому агрономы полагают, что общий объем урожая озимых составит около 11 миллионов тонн. Для сравнения в прошлом году из-за засухи валовой сбор зерновых превысил 10,115 миллиона тонн при средней урожайности более 31,9 центнера с гектара.

Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области
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В нынешнюю страду лидерство по валовому сбору уверенно держит за собой Зерноградский район, где собрали 585 тысяч тонн зерна. Сальские хозяйства на втором месте - 545 тысяч тонн. Замыкает тройку лидеров по валовому сбору Азовский район, здесь собрано более 478 тысяч тонн. Наибольшая урожайность зерновых на данное время отмечена в Мясниковском районе - 47,2 центнера с гектара, на втором месте Кагальницкий район - 44,8 центнера с гектара, на третьем - Зерноградский и Багаевский районы - более 43 центнеров с гектара.

Одновременно с жатвой ранних культур в хозяйствах ведется подготовка почвы для посева озимых урожая 2020 года. Особое внимание обращается на то, чтобы не допускать сельскохозяйственный пал во время уборки и после нее.

По словам экспертов, основная причина успеха - растущая господдержка, которая позволяет обновлять технику и применять передовые технологии. Так, благодаря областной поддержке донским аграриям за последний год удалось купить 68 зерноуборочных комбайнов, 47 тракторов и 370 единиц другой сельхозтехники.

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