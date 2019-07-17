На Кубани мужчина незаконно держал дома львов, ягуаров и рысей

В Новороссийске в одном из частных домов города мужчина незаконно содержал 24 экзотических животных, которых предполагал сдавать в аренду фотографам в период летнего курортного сезона.

Среди животных оказались африканские львы, ягуары, сибирские рыси, волки и обезьяны. Факт массового незаконного содержания экзотических животных был пресечен Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратурой.

"Во время проверки был установлен факт массового содержания объектов животного мира: двух сибирских рысей, двух ягуаров, трех черных волков, двух африканских львов, трех обезьян - тамарины эдиповы, пяти попугаев ара, пяти лемуров и двух обезьян саймири, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - Все животные и птицы находились без соответствующих разрешений, выдающихся уполномоченным органом. Также не удалось установить объективные данные о происхождении животных, то есть, каким образом они были приобретены и попали на территорию России".

Сейчас прокуратурой Краснодарского края инициирована проверка обстоятельств этого инцидента в соответствии со статьями уголовного кодекса РФ "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу". На время расследования все животные, обнаруженные в частном доме, изъяты и помещены в один из зоопарков Геленджика, где за ними будут ухаживать специалисты.

По данным надзорного ведомства, мужчина, содержавший животных, планировал сдавать их в аренду фотографам, работающим на пляжах курортов в летний сезон - в качестве живых декораций для фотографий с туристами. Прокуратура планирует дать соответствующую оценку этому факту, а также обстоятельствам незаконной продажи животных.