На Волге под Астраханью столкнулись две лодки

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте СК РФ проводится доследственная проверка по факту столкновения моторной лодки с надувной.

- По предварительным данным, 17 июля примерно в 9.30 в акватории реки Волги в городе Нариманов произошло ЧП, - рассказала помощник руководителя Южного следственного управления Анна Терземан. - Столкнулись две лодки: моторная, которой управлял житель Московской области 1957 года рождения и надувная, в которой сидел 51-летний житель Челябинской области. От удара челябинец выпал из резинового судна в реку.

Поисково-спасательные работы по обнаружению челябинского рыбака продолжаются.

Тем временем следователи провели осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, а также судоводитель моторной лодки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.