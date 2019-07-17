Побратимскому движению городов в этом году исполняется 75 лет. Начало такой народной дипломатии положили Сталинград и английский Ковентри. Британский городок на себе испытал ужасы фашистской бомбардировки. Поэтому его жители прекрасно понимали, через что прошли волжане, и первыми протянули руку помощи, перечислив сумму денег, собранную самими горожанами.

Раньше по всему СССР были открыты клубы интернациональной дружбы (КИД). Сейчас остался всего один, в Волгограде. Кстати, у города-героя насчитывается 25 побратимов - больше нет ни у кого в мире.

В юбилейный год волжане предпринимают попытки возобновить международную дружбу. На средства выигранного гранта в Ковентри и Лондон отправят детский ансамбль танца "Волжаночка".

Проживающая ныне в Ковентри Ольга Лоусон выросла в Волгограде. В детстве была членом того самого КИДа. А сегодня она продвигает имидж родного города на британской земле.

- Я счастлива, что в Ковентри появился волгоградский офис, - говорит по видеосвязи Ольга. - Думаю, это начало большой работы. Мы сюда приглашаем наших английских друзей. Такие встречи нужны, чтобы интерес к Волгограду не пропадал. Еженедельно проводим какие-то обсуждения.

Коренная британка Кэрол Браун тоже чтит традиции побратимства. В 2008 году она даже посетила Волгоград.

- Я мало знала о вашем городе. Я ведь ребенок холодной войны. Мы были врагами, хотя это абсолютно глупо, - признает миссис Браун. - Когда я впервые посетила Россию, то осознала, сколько же у нас общего: и чувство юмора, и предпочтения в еде. Важно продолжать выстраивать дружбу.