Под Геленджиком в ДТП погибли четверо, среди них две девочки

Сотрудники полиции устанавливают причины дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в ночь со вторника на среду в районе черноморского курорта Геленджик. В этой аварии погибли двое взрослых и две девочки.

Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, сообщени о ДТП поступило в дежурную часть Отдела МВД России по городу Геленджику накануне около 23.40. Выяснилось, что автомобиль Ford Transit двигался со стороны поселка Джубга Туапсинского района в направлении Геленджика. По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением, машина съехала с дороги и врезалась в дерево.

В результате столкновения на месте погиб водитель Ford Transit и трое пассажиров, среди которых находились две несовершеннолетние девочки.

Сейчас полиция устанавливает причины и обстоятельства случившегося.