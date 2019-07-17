Окрестности черноморского Геленджика знамениты множеством чудес, которые привлекают исследователей неизведанного. Одних манят таинственные дольмены, других - загадки каменных шаров, третьи едут в поисках... библейского Ноева ковчега. А многие еще и надеются встретиться с белым привидением, которое якобы обитает в долине реки Пшады, давшей имя самому знаменитому местному призраку - Пшадская дева.

Долина тянется вдоль подножия Кавказских гор, со склонов которых несутся к морю более ста водопадов. Говорят, после заката в здешних местах можно увидеть белый призрак, который словно выплывает из тумана, маня за собой путников. По легенде, давным-давно в водопад бросилась юная черкешенка, не сумевшая смириться с гибелью жениха.

Эта история достойна шекспировского пера. Красавица Зулихан полюбила мужественного Аскера из соседнего аула. Их чувствам не смогла помешать вражда между кланами. Молодые встречались возле водопада, а потом решили тайно пожениться. Отец девушки решил помешать браку. Однажды он втайне от дочери послал весточку Аскеру о срочной встрече. В тот вечер туман густым одеялом окутал Пшадскую долину и юноша не заметил засады. Старик столкнул горца вниз на острые камни. Зулихан, сердцем почувствовав неладное, кинулась к заветному месту, но было поздно. Когда она вышла на уступ водопада, туман рассеялся, открыв окровавленное тело Аскера. Увидев его, Зулихан кинулась вниз...

С тех пор в долине Пшадских водопадов начали замечать странное явление: по ночам там появляется полупрозрачный силуэт в белом одеянии - это Пшадская дева манит за собой заблудившихся путников. Пару лет назад белый призрак попал в объектив камеры мобильного телефона одного из туристов. Видео он выложил в интернет. На нем отчетливо виден женский силуэт, который скользит над поверхностью, а потом словно растворяется - в деревьях, в лесу и в скалах.

Местные жители привидений не боятся, а рассказы о них считают байками.

- Думаю, на видео попал туманный сгусток, - объясняет корреспонденту "РГ" свою точку зрения Наталья Коноплева. - Не случайно это место называют долиной туманов. От бурной речки и водопадов плотный туман стелется по земле, собираясь в расщелинах и оврагах. Когда сгустки выплывают из них, туристы пугаются, принимая их за привидения. Зато тут, под Геленджиком, много других, пока еще не разгаданных тайн.

В кадре отчетливо виден женский силуэт, который скользит над поверхностью, а потом словно растворяется - в деревьях, в лесу и в скалах

Наталья живет в соседнем поселке Бетта. Когда-то работала почтальоном, а теперь водит экскурсии. С особой гордостью рассказывает о горе Арарат, вершина которой хорошо видна из окон ее квартиры. В Библии именно эта гора указана как место, где высадился переживший Всемирный потоп Ной. Поразительно, что история его знаменитого ковчега загадочным образом связана с маленьким черноморским поселком Бетта.

В мире достаточно много гор с названием Арарат. С именем библейского большинство исследователей связывали ту, что в Турции, хотя она никогда не подвергалась воздействию воды. Из всех Араратов только гора в окрестностях Геленджика попадала под воду. Случилось это шесть-восемь тысяч лет назад - как раз во время описанного в Библии Всемирного потопа. А значит, ветхозаветный Ной вполне мог причалить именно к этой горе. В Библии также фигурирует некое Черное озеро, которое, по предположениям, и есть Черное море.

- Здесь очень быстрое течение, а практически сразу у подножия Арарата расположены морские рифы, - поясняет Коноплева. - Для мореходов это место во все времена становилось ловушкой. По одной из гипотез, именно оно после окончания Всемирного потопа стало последним пристанищем Ноева ковчега.

По словам Натальи, в течение нескольких лет группа исследователей под руководством координатора общественной организации "Космопоиск" Вадима Черноброва занималась под Геленджиком поисками Ноева ковчега.

- Они каждое лето приезжали, - рассказывает Коноплева. - Я от них столько интересного узнала! Видела фрагменты старинного судна, извлеченные со дна бухты. Вадим говорил, что они близки к разгадке тайны мирового значения.

Но сенсации не произошло: в мае 2017 года Чернобров ушел из жизни. Ему было всего 52 года. Безвременный уход исследователя некоторые даже связывают с одной из многочисленных аномальных зон, которую он изучал. Наталья не теряет надежды, что ученики продолжат дело своего учителя.

- Разгадки ждет не только тайна Ноева ковчега, но и каменных шаров, или "Божьих мячиков", как их еще называют, - убеждена Коноплева. - Под нашей Беттой было обнаружено несколько шаров диаметром около метра и множество - диаметром до 40 сантиметров.

Найденный в овраге шарик, правда, совсем маленький, умещающийся в ладошке, Наташа принесла домой. Внешне он напоминает футбольный мячик.

- По легенде, когда-то Кавказ был островом в океане Татис, - продолжает собеседница. - Однажды низшие боги решили его поделить между собой. Чтобы отметить границы своей территории, они швыряли вот такие круглые камни.

Один из таких шаров ученые обследовали в лаборатории и выяснили, что изготовлен он был из известняка и песчаника с большой примесью железа. Примерно такой же состав у здешних дольменов - культовых "домиков", сложенных из огромных каменных плит. Наряду с египетскими пирамидами это одна из загадок современности. Всего на Кубани около тысячи дольменов. Каждый имеет паспорт и находится под охраной государства. По мнению специалистов, племена, селившиеся на Черноморском побережье в эпоху бронзы (IV-III век до нашей эры), хоронили в каменных домах своих вождей. Существуют и другие гипотезы, будоражащие воображение и привлекающие туристов к местам скопления дольменов. Современные любители эзотерики утверждают, к примеру, что в этих местах они ощущают "особую энергетику". Окрестности геленджикского поселка Пшада с началом курортного сезона превращаются в настоящую "дольменовую Мекку". Семья Сазоновых из Новороссийска ездит сюда уже почти 13 лет.

- Тут действительно чудеса происходят, - считает Валентина Сазонова. - Вблизи дольменов заряжаются батарейки, и от них начинают работать электрические приборы, а механические часы, наоборот, останавливаются. В дольменной камере в 40-градусную жару не скисает молоко. Мы жили в палатке, а продукты хранили в дольменах. Все они оставались свежими.

В тайны дольменов в силу почтенного возраста баба Валя не вникала, однако считает, что эти сооружения помогли их семье преодолеть сложную жизненную ситуацию. Ее дети такого же мнения.

- Мы тут встретили очень много интересных людей, - говорит Алексей. - Практически все они пришли к дольменам со своими проблемами. И если искренне раскаялись в собственных ошибках или пострадали от каких-то злодеяний, то получали помощь: ситуация начинала исправляться, а дела налаживаться.

- Тут два вида дольменов: из гранита и песчаника, - поясняет Елена. - Оба материала являются сверхпроводниками. Есть теория, что свои сакральные знания жившие когда-то на земле атланты передали нам через дольмены, каменные шары и другие объекты, тайны которых пока что не разгаданы. Но при экстренной необходимости они приходят человеку на помощь. Согласно одной из гипотез, наш организм - это компьютер. Он ломается - возникают болезни, трудные жизненные ситуации, и якобы дольмены ремонтируют этот компьютер.

Месть исполинов

Почти семь с половиной миллионов рублей штрафа заплатил предприимчивый бизнесмен, разрушивший пять дольменов в окрестностях села Пшада. Он вывез каменные плиты на тракторе. Установив их на новом месте, заявил о якобы найденных им древностях. Заметив подделку, специалисты забили тревогу. По их представлению было увозбуждено уголовное дело по 243-й статье УК РФ, предусматривающей ответственность за вандализм. Взысканный с предпринимателя штраф пошел на восстановление культурных ценностей.