В аэропорту Волгограда выявили крупные кражи из багажа пассажиров

В Волгограде сотрудники правоохранительных органов задержали восемь работников местного аэропорта, которых подозревают в краже ценных вещей из багажа пассажиров. Также задержана знакомая одного из них. Женщина подозревается в сбыте украденного.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники похищали из багажа украшения, деньги и технику. Это происходило в грузовом отсеке вылетающего или прилетевшего самолета.

"В ходе обысков служебного помещения, а также по местам жительства подозреваемых обнаружены и изъяты ювелирные изделия, фото- и видеоаппаратура, мобильные телефоны, денежные средства в различной валюте", - отмечает Ирина Волк.

Также полицейские нашли тайники, где злоумышленники хранили украденное. Только по предварительным оценкам они похитили вещей на сумму более 500 тысяч рублей.

Двух задержанных уже заключили под стражу, третий находится под домашним арестом, а остальные - под подпиской о невыезде. Идет расследование уголовного дела.