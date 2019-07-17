Новости

На выборах в Мосгордуму зарегистрировали 233 кандидата 14:43
Трейлер: Дженнифер Лопес сыграла стриптизершу 14:43
Новгородские поисковики обнаружили самолет Героя Советского Союза 14:41
В Москве спасли сбежавшего домашнего хорька 14:40
В аэропорту Волгограда выявили крупные кражи из багажа пассажиров 14:35
Пентагон отсоветовал американцам штурмовать "Зону 51" 14:35
Совбез скорректирует доктрину национальной безопасности 14:31
Власти ответили на видео с карабкающимся в больницу колясочником в Уфе 14:26
Москва опережает Нью-Йорк и Лондон по пешеходной доступности школ и детских садов 14:21
Emmy International проведет отборочный тур в Санкт-Петербурге 14:20
Печать из Византии нашли на раскопках Великого Новгорода 14:19
Украина смогла обойтись без российских автомобилей только 4 дня 14:18
Госдума ратифицировала Конвенцию ШОС по противодействию экстремизму 14:17
Глава Крыма поручил упорядочить пассажироперевозки с границы Украины 14:13
Москалькова выступила за изменение меры пресечения украинским морякам 14:11
Найдены новые доказательства существования тайной тюрьмы СБУ в Мариуполе 14:10
В Кирове мужчина наехал на пристава на арестованном автомобиле 14:07
В Кировской области будут судить преподавателя за избиение учеников 14:04
А теперь горбатый. Универсал Mercedes CLA получил мощнейший мотор 14:00
Кузнецова: Состояние отравившихся в крымском лагере детей стабилизировано 13:58
МИД РФ назвал откровенной ложью сообщения о не выданных преподавателям визах 13:57
В Архангельской области заброшенный сельмаг превратят в музей 13:53
В Петербурге лжеполицейские обманули ветерана войны 13:51
Ярославское УФСИН начало проверку нового факта избиения осужденных 13:50
Фильм "Дылда" Балагова вошел в программу фестиваля в Сан-Себастьяне 13:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы четыре секрета долголетия
Названы четыре секрета долголетия
Какой смартфон не вреден для ребенка
Какой смартфон не вреден для ребенка
Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы
Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы
17.07.2019 14:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В аэропорту Волгограда выявили крупные кражи из багажа пассажиров

Текст: Руслан Мельников

В Волгограде сотрудники правоохранительных органов задержали восемь работников местного аэропорта, которых подозревают в краже ценных вещей из багажа пассажиров. Также задержана знакомая одного из них. Женщина подозревается в сбыте украденного.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники похищали из багажа украшения, деньги и технику. Это происходило в грузовом отсеке вылетающего или прилетевшего самолета.

Волгоградцу предъявили обвинение в убийстве и 37 кражах

"В ходе обысков служебного помещения, а также по местам жительства подозреваемых обнаружены и изъяты ювелирные изделия, фото- и видеоаппаратура, мобильные телефоны, денежные средства в различной валюте", - отмечает Ирина Волк.

Также полицейские нашли тайники, где злоумышленники хранили украденное. Только по предварительным оценкам они похитили вещей на сумму более 500 тысяч рублей.

Двух задержанных уже заключили под стражу, третий находится под домашним арестом, а остальные - под подпиской о невыезде. Идет расследование уголовного дела.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Парламентарии оценили идеи Володина по поправкам в Конституцию
МИД РФ назвал откровенной ложью сообщения о не выданных преподавателям визах
Путин тепло поздравил Меркель с юбилеем
ВЦИОМ: Россияне считают Украину братской страной
НАТО случайно раскрыло ядерные арсеналы США