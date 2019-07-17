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17.07.2019 17:10
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Астрахани прошел рейд по аварийным домам

Текст: Марина Бровкина (Астрахань)
Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин и заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть провели совместный рейд по аварийным и требующим капитального ремонта многоквартирным домам Астрахани.
Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области

Итогом двухдневной рабочей поездки стало межведомственное совещание по вопросам эффективности принимаемых мер в сферах капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилья в регионе.

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
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По словам врио губернатора Игоря Бабушкина, на данный момент требуется расселить более 56 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Из них более 12 тысяч квадратных метров выявлено после 1 января 2017 года.

- На уровне региона мы намерены решать эту проблему с опережением сроков, - сообщил врио губернатора Игорь Бабушкин. - Подписаны соглашения с Фондом содействия реформированию ЖКХ. В его рамках к 2022 году будет переселено около трех тысяч астраханцев или порядка 44 тысяч квадратных метров жилья. Вместе с тем, нам необходимо еще рассмотреть вопрос предоставления качественного жилья взамен ветхого и аварийного.

Как сказал Андрей Кикоть, жилищный фонд по области насчитывает 5600 многоквартирных домов, из которых 80 процентов построено более 30 лет назад. Это говорит о высокой степени их износа. 300 домов признаны аварийными и подлежат расселению. Почти 5200 нуждаются в капитальном ремонте. На фоне этого новое жилищное строительство в регионе ведется малыми темпами. Ежегодный прирост составляет не более 3 процентов.

- Но даже эти цифры не безусловны. Только при предварительном изучении вопроса мы уже увидели десятки домов, не включенных в программу расселения из аварийного жилого фонда и сотни домов, не значащихся в программе капремонта многоквартирных домов, - добавил замгенпрокурора.

Критике со стороны Андрея Кикотя подверглись не только чиновники регионального министерства строительства и ЖКХ, муниципальные служащие, но и сотрудники прокуратуры. По мнению замгенпрокурора, они ведут недостаточную работу по выявлению нарушений в данном направлении.

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
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Андрей Кикоть предложил создать при прокуратуре Астраханской области межведомственную рабочую группу. Аналогичные группы, считает он, должны быть созданы на муниципальном уровне при районных прокуратурах. Задача совместно провести ревизию всего многоквартирного фонда и выявить дома, нуждающиеся в капремонте или признании их аварийными и объединить их в реестр. На основе собранной информации нужно сформировать актуальные региональные целевые программы.

Врио губернатора Игорь Бабушкин подчеркнул, что проблему аварийного жилья он взял на личный контроль.

- Работа по этому вопросу продемонстрирует эффективность каждого специалиста министерства строительства и ЖКХ, - сказал врио губернатора Игорь Бабушкин. - Не сомневаюсь, что ответственные за ее недобросовестное выполнение будут выявлены в кратчайший срок. Впредь мы такого халатного отношения не допустим. Все ответственные чиновники должны быть готовы, что с них теперь будут жестко спрашивать за их бездействие.

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