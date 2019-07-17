В Астрахани возбудили 17 дел за аферы с аварийным жильем

В Астраханской области региональное управление СК России возбудило 17 уголовных дел по статьям "мошенничество" и "превышение должностных полномочий". Главным фигурантом стал исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ региона Олег Гужвинский, а также два его предшественника. Под следствие также попали бывшие и действующие муниципальные чиновники, а также двое бизнесменов.

Как сообщила пресс-служба СКР региона, чиновники, превышая свои полномочия, незаконно предоставляли организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области" субсидии из местного бюджета. Деньги шли на оплату услуг коммерческой организации, что противоречило Жилищному кодексу РФ и законодательным актам Астраханской области. В результате были незаконно использованы более 47 миллионов рублей.

Кроме того, в рамках реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда действующие и бывшие главы муниципальных образований в Астрахани, Камызякском и Наримановском районах достоверно зная, что работы по строительству многоквартирных домов в полном объеме не выполнены, подписывали акты о приеме выполненных работ.

Следователям также предстоит выяснить почему в реестр аварийных домов на попали дома на улицах Ахшарумова и Лычманова в Астрахани.

"Преступления выявлены в том числе при взаимодействии с руководством региональной исполнительной власти. Расследование уголовных дел находится на особом контроле руководителя СКР региона генерал-лейтенанта Ибрагима Могушкова", - отметили в пресс-службе ведомства.