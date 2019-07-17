В Евпатории 51 ребенок попал из лагеря в больницу с отравлением

Вспышка неизвестной пока инфекции стала причиной госпитализации 56человек, в том числе 51 ребенок и пять вожатых, из детского оздоровительного лагеря "Лучистый" в поселке Заозерный. Следственный отдел по городу Евпатория возбудил уголовные дела по факту отравления детей. А региональное управление Роспотребнадзора начало расследование.

Дети неделю назад приехали отдыхать в Крым из Татарстана. И вечером во вторник один за другим начали жаловаться на недомогание. С признаками острого пищевого отравления воспитанников лагеря в возрасте от 7 до 17 лет начали экстренно доставлять в инфекционное отделение Евпаторийской городской больницы. Врачи оценили их состояние как средней степени тяжести.

Вчера главный внештатный детский инфекционист минздрава Республики Крым Людмила Прокудина, осмотрев пациентов, сообщила, что угрозы для их жизни нет, а самочувствие близко к удовлетворительному. Причину массовой госпитализации выяснят специалисты Роспотребнадзора.

- Взяты все необходимые анализы и пробы пищи и воды для выяснения причины массового заболевания, обследован персонал лагеря, - сообщил начальник территориального отдела межрегионального управления Роспотребнадзора по РК Сергей Ткачев. - Проведена дезинфекция, в лагере введен карантин.

По предварительной версии причиной инфекционной вспышки стал норовирус. СК возбудил уголовные дела. Следователи сосредоточатся на отработке версии нарушения технологии приготовления пищи.