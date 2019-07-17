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17.07.2019 20:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Горечь "Лучистого"

В Евпатории 51 ребенок попал из лагеря в больницу с отравлением
Текст: Илья Изотов
Российская газета - Федеральный выпуск № 156(7914)
Вспышка неизвестной пока инфекции стала причиной госпитализации 56человек, в том числе 51 ребенок и пять вожатых, из детского оздоровительного лагеря "Лучистый" в поселке Заозерный. Следственный отдел по городу Евпатория возбудил уголовные дела по факту отравления детей. А региональное управление Роспотребнадзора начало расследование.

Дети неделю назад приехали отдыхать в Крым из Татарстана. И вечером во вторник один за другим начали жаловаться на недомогание. С признаками острого пищевого отравления воспитанников лагеря в возрасте от 7 до 17 лет начали экстренно доставлять в инфекционное отделение Евпаторийской городской больницы. Врачи оценили их состояние как средней степени тяжести.

В Москве произошло массовое отравление едой из автоматов

Вчера главный внештатный детский инфекционист минздрава Республики Крым Людмила Прокудина, осмотрев пациентов, сообщила, что угрозы для их жизни нет, а самочувствие близко к удовлетворительному. Причину массовой госпитализации выяснят специалисты Роспотребнадзора.

- Взяты все необходимые анализы и пробы пищи и воды для выяснения причины массового заболевания, обследован персонал лагеря, - сообщил начальник территориального отдела межрегионального управления Роспотребнадзора по РК Сергей Ткачев. - Проведена дезинфекция, в лагере введен карантин.

По предварительной версии причиной инфекционной вспышки стал норовирус. СК возбудил уголовные дела. Следователи сосредоточатся на отработке версии нарушения технологии приготовления пищи.

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