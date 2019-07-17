В бухте Херсонеса рыбак выпал из лодки

В Херсонесе Таврическом сегодня оказали помощь рыбаку, выпавшему из лодки в Карантинной бухте.

- Мужчина рыбачил на резиновой лодке в Карантинной бухте, в какой-то момент он выпал за борт, стал кричать и просить о помощи, - рассказали "РГ" организаторы фестиваля "Грифон", который сейчас готовится в Херсонесе. - Наших сотрудников позвали на берег. Один из них Иоанн Середа первым бросился в воду, а за ним еще двое ребят.

Как оказалось, мужчина не смог ни забраться обратно в лодку, ни догрести до берега. Боясь утонуть, стал звать на помощь.

Спасатели помогли ему перебраться в лодку, от дальнейшей помощи рыбак отказался.