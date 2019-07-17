Это стало возможным после того, как депутаты Заксобрания приняли изменения в региональный закон "Об охране здоровья населения Краснодарского края". Внесенные поправки дают право родственникам больных посещать отделения реанимации и палаты интенсивной терапии.

- Мы привели краевой закон в соответствие с федеральным, в котором с мая нынешнего года закреплена норма, позволяющая родственникам навещать своих тяжелобольных близких, - пояснил председатель комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский.

По мнению спикера Заксобрания Юрия Бурлачко, забота близкого человека может оказаться действенным лекарством. "Это еще один шаг по гуманизации нашей системы здравоохранения", - считает он.

Ранее попасть к кровати тяжелобольного родственника можно было только с санкции главного врача, однако руководители большинства клиник крайне неохотно давали такие разрешения. Подобная позиция регулярно оборачивалась скандалами. До сих пор в Краснодаре помнят историю маленькой Сони Куливец, ставшей инвалидом по вине врачей. Двухмесячная девочка поступила в краевую детскую инфекционную больницу с диагнозом "коклюш". Родителей к малышке не пускали. Заметив осложнения из-за неправильно установленного катетера, врачи не приняли должных мер. После этого случая по распоряжению губернатора Кубани родственникам открыли доступ к тяжелобольным детям.

- Безусловно, медикам это добавляет хлопот, но мы понимаем, что это необходимо, - пояснил заведующий отделением Краснодарской больницы скорой медицинской помощи Антон Гречишников. Как пояснили в минздраве края, после принятия поправок в закон будут действовать общие требования к организации посещения пациентов. Информационно-методические указания на этот счет поступят во все больницы.