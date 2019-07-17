Из лагеря в Крыму с отравлением госпитализированы 54 человека

В Крыму в Евпаторийскую городскую больницу с признаками острого пищевого отравления госпитализированы 54 человека. В их числе 49 детей, а также вожатые и воспитатели детского оздоровительного лагеря "Лучистый" поселка Заозерное. Об этом "РГ" сообщили в минздраве РК.

Накануне вечером дети в "Лучистом", приехавшие на отдых в Крым из Казани около недели назад, почувствовали недомогание. У них началась рвота.

Сейчас детям оказывается необходимая помощь в условиях стационара, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Пациентов осмотрела главный внештатный детский инфекционист минздрава РК Людмила Прокудина. В администрации Евпатории создан оперативный штаб для координации противоэпидемиологических мероприятий.

Причину массовой госпитализации выяснят специалисты Роспотребнадзора, которые уже начали эпидемиологическое расследование и взяли необходимые пробы морской воды, а также воды, продуктов и готовой пищи в столовой лагеря. Проверяются санитарные книжки и состояние здоровья работников пищеблока. В качестве одной из версий ЧП рассматривается норовирусная инфекция.

Тем временем лагерь, где сейчас на отдыхе находятся 580 детей, продолжает работу. Как считают специалисты, после предпринятых мер угрозы для их здоровья и жизни нет.