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17.07.2019 09:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Из лагеря в Крыму с отравлением госпитализированы 54 человека

Текст: Илья Изотов

В Крыму в Евпаторийскую городскую больницу с признаками острого пищевого отравления госпитализированы 54 человека. В их числе 49 детей, а также вожатые и воспитатели детского оздоровительного лагеря "Лучистый" поселка Заозерное. Об этом "РГ" сообщили в минздраве РК.

Накануне вечером дети в "Лучистом", приехавшие на отдых в Крым из Казани около недели назад, почувствовали недомогание. У них началась рвота.
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Сейчас детям оказывается необходимая помощь в условиях стационара, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Пациентов осмотрела главный внештатный детский инфекционист минздрава РК Людмила Прокудина. В администрации Евпатории создан оперативный штаб для координации противоэпидемиологических мероприятий.

Причину массовой госпитализации выяснят специалисты Роспотребнадзора, которые уже начали эпидемиологическое расследование и взяли необходимые пробы морской воды, а также воды, продуктов и готовой пищи в столовой лагеря. Проверяются санитарные книжки и состояние здоровья работников пищеблока. В качестве одной из версий ЧП рассматривается норовирусная инфекция.

Тем временем лагерь, где сейчас на отдыхе находятся 580 детей, продолжает работу. Как считают специалисты, после предпринятых мер угрозы для их здоровья и жизни нет.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Отравления в детских лагерях
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