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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Подобрали ключ

В Волгограде заселяется самый крупный долгострой
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Неделя - Юг России № 155(7913)
В волгоградском жилом комплексе "Парк "Европейский" началось заселение первого дома. В ближайшее время справить новоселье смогут почти 140 семей. Сдаче первого здания предшествовала сложная юридическая работа. Так, пришлось урегулировать вопрос об освобождении залоговых площадей, оказать содействие в снятии ареста на земельные участки. По словам главы региона, до конца года введут в эксплуатацию еще три строения. 450 человек обретут жилье.

К сожалению, бывший застройщик "Парка "Европейского" не предусмотрел в проекте объекты социальной инфраструктуры. Поэтому профильным ведомствам поставили задачу проработать возможность строительства новой школы на 800 мест.

Фото: Татьяна Кравченко
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В этом году будут решать вопрос и с прочими замороженными объектами: стоит задача заселить еще более тысячи дольщиков. Всего же за последние пять лет сдано 57 проблемных домов, 4936 семей получили ключи от квартир.

Возведение ЖК "Парк "Европейский" было заморожено в 2016 году после ввода в строй первых пяти из 18 домов. 1390 человек оказались в подвешенном положении. Было заведено уголовное дело, в рамках которого расследуют исчезновение 600 миллионов рублей, которые внесли участники долевого строительства.

Администрация региона заключила соглашение с другой компанией. Волгоградский фонд жилья и ипотеки приобрел в "Парке "Европейском" квартиры на 50 миллионов рублей. Проложили канализационные сети: двухкилометровый коллектор обеспечит централизованное водоотведение новостроек. А новому застройщику предоставили компенсационные земельные участки и субсидию на завершение работ. Полностью сдать все дома планируется в 2022 году.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, в регионе возводят 127 многоквартирных домов с привлечением средств 8222 дольщиков. При этом нарушены права 2500 граждан, которые вложили средства в 48 домов в Волгограде, Волжском, Краснослободске и Ерзовке. Из них в 2020 году планируется достроить 18 объектов, еще два - в 2022-м. в отношении двух зданий пока нет решения, оставшимся дольщикам выплатят компенсацию.

В этом году на решение проблемы в областном бюджете заложено 383 миллиона рублей, в течение трех лет будет потрачено почти миллиард.

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