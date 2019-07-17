В Волгоградской области осужденный сбежал через окно из зала суда

В городе Суровикине Волгоградской области осужденный 43-летний мужчина сбежал из здания районного суда через окно. Однако на свободе беглец пробыл лишь несколько часов и был задержан полицейскими.

"Мужчина был доставлен в районный суд для решения вопроса об изменении ему ранее вынесенной меры наказания", - сообщили в пресс-службе областного МВД.

Дело в том, что житель города ранее получил условный срок за оскорбление и рукоприкладство в отношении представителя власти, но длительное время игнорировал наложенные на него ограничения.

Тогда наказание было решено изменить. В суде мужчина, оставшись без присмотра, выскочил в открытое окно и убежал. После чего его розыском были вынуждены заняться сотрудники полиции.