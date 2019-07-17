Челябинск раскрасят позитивными граффити

В Челябинске фасады зданий на гостевых маршрутах украсят работы объединения художников Graffiti Russia. Они должны нести положительные эмоции и напоминать о главных человеческих ценностях, сообщили в среду в городской администрации.

Первые граффити уже появились на домах № 54 по Свердловскому проспекту и № 34 по улице Воровского. В одном из них находится ЗАГС, поэтому сюжет рисунка весьма романтичен: на фоне живописной природы из облака-сердца вылетает самолет, который символизирует новую семью, отправляющуюся в полную любви, уважения и красоты жизнь.

На втором доме авторы изобразили двух девочек, спасающих с дерева котенка. Смысл этого граффити напомнить о том, что нашим близким всегда нужна помощь.

За работой команды граффитистов, а также за появлением новых рисунков можно следить на их страничке в соцсетях, отметили в мэрии Челябинска.