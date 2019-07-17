Не с конкурента, так с продавца решила взыскать компенсацию челябинская фирма, зарегистрировавшая общеупотребительную аббревиатуру в виде товарного знака.

В апреле этого года Арбитражный суд Челябинской области отказал в удовлетворении требований местной компании, которая хотела запретить конкурентам, выпускающим аналогичную продукцию, использовать привычную и узнаваемую всеми на рынке аббревиатуру ПЛЭН (пленочный лучистый электронагреватель). Более того, истец требовал компенсацию в размере миллиона рублей.

Получив отказ в челябинском арбитражном суде, предприимчивые правообладатели не остановились и пошли к дилерам. Зарегистрировав общеупотребляемую аббревиатуру ПЛЭН в форме товарного знака, они были уверены, что теперь никто не может без их согласия использовать это наименование. С трех дилеров потребовали компенсацию - миллион рублей - за упоминание ПЛЭНа на сайтах и в контекстной рекламе.

- По сути, нас попытались просто выдавить с рынка, - считает один из ответчиков.

Когда и этот иск отклонили, под удар попали дистрибьюторы - им предложили изменить условия сотрудничества. Теперь продавцы не могли рассказывать клиентам о пленочных нагревателях других производителей.

- По факту поставщик предложил нам договор, где мы имеем право распространять только их продукцию, - рассказывает руководитель дистрибьюторской фирмы Александр Зверев. - Я могу привести с десяток организаций, которым правообладатель выставил аналогичные условия. Мы отказались - прилетел иск.

В суде дистрибьютор заявил, что реализует пленочные электронагреватели российских и зарубежных производителей с 2006 года, то есть задолго до регистрации торговой марки. Представил товарные накладные. Несмотря на это, Арбитражный суд Свердловской области вынес решение в пользу истца, обязав прекратить использование товарного знака ПЛЭН на сайте, и взыскал 500 тысяч рублей в качестве компенсации.

- Вердикт суда абсурден еще и потому, что у нас на складах до сих пор имеется предназначенная для реализации продукция истца, - удивлен Александр Зверев.

Суд в своем решении указывает: установлен факт использования ответчиком товарного знака ПЛЭН (на сайте размещена статья, где производитель уверяет, что их нагреватели работают по другим физическим принципам, и тут же ссылка, что с этой компанией дистрибьютор больше не работает. - Прим. ред.). По мнению служителей Фемиды, это подтверждает нарушение исключительных прав на товарный знак. Доводы о том, что ПЛЭН является лишь аббревиатурой, отклоняются ввиду отсутствия доказательств.

Если правовая охрана предоставлена товарному знаку с нарушением законодательства, она может быть оспорена и признана недействительной полностью или частично

Примечательно, что Арбитражный суд Челябинской области делает противоположные выводы. В решении от 16 апреля 2019 года, где истец требовал запретить конкурентам использовать товарный знак ПЛЭН на сайтах и в контекстной рекламе, сказано, что под словом ПЛЭН подразумеваются все пленочные электронагреватели, а не ввод товара в оборот. Более того, аббревиатура широко используется производителями.

Челябинский арбитраж также указал, что правообладатель не вправе ограничивать третьих лиц в упоминании товарного знака, когда это не направлено на индивидуализацию товаров и не способно вызвать их смешения. То, что в поисковых системах по слову ПЛЭН выскакивают в первую очередь страницы конкурентов, не может быть приравнено к использованию товарного знака, так как ПЛЭН - это лишь технический параметр. Следовательно, делает вывод Арбитражный суд Челябинской области, совпадение общеизвестной аббревиатуры с товарным знаком не может являться доказательством нарушения прав. Чем закончится спор, пока непонятно. Апелляция в челябинском арбитраже состоялась вчера, заседание в Екатеринбурге назначено на 21 августа.

- Арбитражный суд Свердловской области, на мой взгляд, некорректно применил принцип исчерпания прав правообладателя, - комментирует управляющий партнер юридической компании Сергей Гаврюшкин. - Причем совсем не дал никакой оценки тому, что Александр Зверев если и продает продукцию под названием ПЛЭН, то она первоначально введена в гражданский оборот самим истцом. Иные пленочные лучистые электронагреватели реализуются под другим названием, следовательно, нарушения товарного знака нет. Кроме того, на сайтах всех дистрибьюторов есть прямое указание, что ПЛЭНом не торгуют, что исключает введение потребителя в заблуждение.

Патентный поверенный Елена Левина считает, что в этой ситуации предприниматели могут оспорить регистрацию товарного знака ПЛЭН на основании подпункта1 п. 2 ст.1512 Гражданского кодекса (ГК РФ): если охрана была предоставлена товарному знаку с нарушением законодательства, она может быть оспорена и признана недействительной полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права. Также можно опираться на подпункт 6 п. 2 ст.1512 ГК РФ, если действия правообладателя признаны злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Кроме того, по мнению Левиной, предприниматели имеют право подать заявление на основании подпункта 6 п. 1 ст. 1514 ГК РФ о прекращении правовой охраны товарного знака в случае, когда он употребляется как обозначение товаров определенного вида.