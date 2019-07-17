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17.07.2019 07:06
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Трамвай-самолет и сумочка из рыбы

Что интересного показали на Иннопроме-2019
Текст: Мария Гафурова, Юлия Мякишева
Российская газета - Неделя - Урал № 155(7913)
В Екатеринбурге в десятый раз прошла Международная промышленная выставка "Иннопром". В этом году ее темой стали интегрированные решения на цифровом производстве. Корреспонденты "РГ" обошли все стенды выставки и нашли экспонаты, способные заинтересовать простых посетителей.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Кожа рыбы дешевле кожи рептилий, но выглядит так же дорого и изысканно. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Кожа рыбы дешевле кожи рептилий, но выглядит так же дорого и изысканно. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Автомобиль для избранного

Впервые на Иннопроме показали представительский автомобиль "Аурус" - причем сразу в двух экземплярах. Один из них - небронированный седан "Аурус Сенат". Другой - черный лимузин, прибывший вместе с президентом России, - проехал по уральским улицам.

По словам производителей, в линейке "Аурус" выпускают лимузины, машины сопровождения, минивэны и парадные кабриолеты. Машины оснащены гибридной установкой, однако передвигаться на одном электричестве не могут. Электромотор выполняет функцию генератора энергии.

Беспилотник на полях

Да-да, собирать урожай можно без участия человека. Новый беспилотный трактор способен ориентироваться на местности и самостоятельно принимать решения. Машина самообучаемая - в процессе работы накапливает знания. Двигаться ее заставляет контроллер, связанный со спутником. Искусственный интеллект получает информацию, обрабатывает ее и выбирает оптимальную скорость.

Трактор видит препятствие - для этого он оснащен особыми камерами. Точность работы обеспечивает система коррекции спутникового сигнала - в результате максимальная погрешность движения составляет всего 10 сантиметров. Впрочем, совсем без гомо сапиенс трактор не обойдется, ведь именно человек задает машине траекторию "полета".

"Боинг" из депо

Беспилотный общественный транспорт остается фантазией, однако компьютер уже в состоянии помогать водителю. Новый низкопольный трамвай, выпущенный в Москве, оснащен камерой, захватывающей слепые зоны, которые образуются, например, при повороте. Система автоматически останавливает движение, если вагон рискует задеть препятствие. Инновация позволит сократить количество аварий по вине человека.

Разработчики сделали упор на безопасности - интерьер вагона выполнен из негорючего алюминия, а модульная кабина водителя способна поглотить удар при столкновении. О комфорте тоже не забыли - в вагоне есть климат-контроль и большие информационные табло, на подлокотники кресла водителя перенесены все нужные кнопки.

Вездеход едет вверх

Полярный вездеход с возможностью беспилотного и дистанционного управления привлек внимание своим необычным видом. Он разделен на две части, и одна из них напоминает прицеп. На самом деле у второй части есть собственный двигатель и привод. Такая конструкция повышает проходимость и маневренность, а вместимость увеличивается до 18 человек.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Какое наследие оставит "Иннопром-2019"

Функция беспилотника реализована за счет камер, создающих 3D-макет поверхности, по которой передвигается вездеход. Компьютер видит на 100-200 метров вперед. Если он понимает, что впереди слишком сложное препятствие, то дает сигнал оператору, и тот берет управление на себя.

Еще одна особенность - отсутствие руля, педалей и рычагов. Машина управляется с помощью пульта. Водитель может выйти с ним из автомобиля, когда впереди какое-то сложное препятствие. Вездеход берет штурмом вертикальные преграды высотой до полутора метров и расщелины шириной до двух.

Кожа моей мечты

На стенде легкой промышленности посетителей удивили изделия из рыбьей кожи: брелоки, кардхолдеры, обложки для паспорта, косметички, обувь. Наибольший интерес вызывает материал: красивый, приятный на ощупь. Такая кожа дешевле кожи рептилий, но выглядит так же дорого и изысканно.

Компания из Новосибирска поддерживает идею уменьшения воздействия человека на окружающую среду и рационального использования отходов. Поэтому сырьем для своих изделий инноваторы выбрали отходы рыбного производства. Технологию выделки разработали на базе академпарка. Она подходит для любой рыбы, но компания предпочитает морскую - лосося, семгу, кету.

Утренний робо-кофе

Робот-бариста вызвал ажиотаж у посетителей Иннопрома. Сотрудникам белорусской компании, занимающейся проектированием и сборкой роботов, пришла в голову идея изобрести машину-помощника, заменяющего человека.

В установке использованы кофе-машина и все необходимые приспособления для приготовления напитка. Ценность робота в том, что он всегда варит отличный кофе, ошибок у него не бывает. Правда, чтобы составить алгоритм его работы, потребовалась помощь настоящего бариста - призера профессиональных конкурсов. Стаканчик латте для корреспондента "РГ" робот сварил ровно за две минуты. На наш взгляд, напиток получился вкусным.

Справка "РГ"

В Иннопроме-2019 приняли участие 600 компаний из 22 стран. В частности, экспозиции привезли Австрия, Беларусь, Венгрия, Германия, Италия, Казахстан, Китай, Республика Корея, Словакия, Тайвань, Чехия, ЮАР и Япония. Кроме того, на выставке были представлены 60 российских регионов, а также - впервые - Франция. Иннопром посетило более 43 тысяч человек.

Экономика Отрасли Промышленность Экономика Бизнес Инновации Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Иннопром-2019
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