На днях Наталья Иванова, так зовут путешественницу, погостила в Кургане. Она - необычный путешественник, а "инсулинозависимая диабетчица с 25-летним стажем". Так она себя называет. Родом она из Челябинской области. Здесь живет ее отец. Вот он-то ее и вдохновил на подвиг, хотя сам в то время об этом даже не догадывался. По словам Натальи, в прошлом году она забрала с дачи свой 3-колесный велосипед и поехала на нем обратно домой.

- Еду в горку и чувствую невероятное ощущение какого-то праздника, - улыбается велосипедистка. - Удобно, просторно, комфортно. А главное, багажник большой, в нем может столько всего поместиться! Думаю, надо такой же 3-колесник купить папе в деревню. А потом; вдруг, - шальная мысль: почему бы мне самой к нему на велосипеде не приехать?

Сказано-сделано. Путешествие на велосипеде ей так понравилось, что в этом году она решила доехать до самого Тихого океана. Специально для этого купила себе новый трехколесник. В семье отговаривать не стали. Наталья и раньше не сидела дома. Кроме велопутешествия на Южный Урал, была уже на Байкале, поднималась на Эльбрус, Белуху. Но если раньше она это делала, чтобы больше познать себя и свои возможности, то теперь у нее появилась миссия: рассказывать о сахарном диабете и активном образе жизни. По пути во Владивосток она останавливается в городах, знакомится с обществами диабетиков, если таковые есть, а бывает, и просто с людьми на улице.

- Как-то ко мне подошел человек, сунул телефон и говорит: "На, поговори с моей сестрой. Она тоже болеет диабетом", - вспоминает Наталья. - Я взяла трубку, и мы полчаса обсуждали с девушкой, почему у нее не заживают ранки, чем ей лучше всего питаться, как влияют на организм физические нагрузки. Я поняла, что людям элементарно не хватает информации и поддержки. В Кургане рассказали случай, когда молодой человек покинул этот мир, потому что ему надоела такая жизнь. Это означает, что в его жизни был только диабет и ничего другого. Но ведь кроме болезни на свете есть много интересного и прекрасного, ради чего стоит жить. Не надо замыкаться в себе. Я помню, как сидела зимой с кружкой чая на Байкале. Вокруг - ни души. Озеро, как зеркало. Внизу - бездна. Я понимаю, что есть диабет, много разных житейских проблем. А есть Байкал. Это окрыляет и вдохновляет.

- Пример Натальи, конечно, дает надежду родителям, что их дети тоже смогут все, - говорит руководитель регионального диабетического общества Наталья Воробьева.

Сейчас Иванова должна быть уже где-то на пути к Омску. А в Красноярске ее ждут посылки с лекарствами и теплой одеждой, которые ей выслали дочери.