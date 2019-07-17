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17.07.2019 07:07
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Похудел ради футбола

Вокруг спорта
Текст: Ольга Штейн
Российская газета - Неделя - Урал № 155(7913)
Уралец Иван Вагин за три месяца похудел на 18 килограммов ради абонемента на футбольные матчи. Болельщик победил в акции, которую объявил футбольный клуб "Урал".
Фото: ФК «Урал» За время акции Иван похудел на 18,6 килограмма. Фото: ФК "Урал"
За время акции Иван похудел на 18,6 килограмма. Фото: ФК "Урал"

Тренер по питанию рассказывала желающим сбросить лишнее о здоровом образе жизни, футболисты поддерживали их морально - через видеообращения, а худеющим оставалось выполнять рекомендации и терять килограммы.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
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- Не скажу, что полностью следовал советам диетолога, ел, в принципе, все, что хотел, ограничивал себя лишь в количестве. Например, отказывался от ужина, - рассказал "РГ" Иван Вагин. - Что касается спорта, то играл в футбол, занимался ходьбой. Каждый день делал минимум десять тысяч шагов, а однажды, когда был в Туле на полуфинале Кубка России, поставил рекорд - прошел 31 тысячу шагов, или 20 километров! Это вышло случайно: просто целый день гуляли с друзьями по городу.

Победителю 36 лет, его рост 181 сантиметр, перед участием в акции Иван весил 98,4 килограмма, в конце - 79,8. Потерял в итоге 18,6 килограмма. После завершения марафона похудения ему пришлось обновить гардероб - некоторые вещи стали велики. Футболом Иван увлекается со студенчества - и сам играет, и на трибунах болеет.

В марафоне похудения приняли участие около 150 человек в возрасте от 18 до 62 лет. В общей сложности конкурсанты потеряли полтонны лишнего веса. Призовые места распределили не по количеству сброшенных килограммов, а по процентному соотношению начального веса к итоговому. Трое победителей получили в подарок деньги, которые, как рассказывают в футбольном клубе, потратили на абонементы на домашние игры команды.

Спорт Футбол Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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