БелАЗ и московская "Цифра" будут вместе развивать искусственный интеллект

Хочу работать на БелАЗе, поделилась с подругой юная посетительница "Иннопрома", задержавшись у стенда именитой белорусской компании. Игрушечные копии легендарного самосвала усилили эмоции. Виртуальная экскурсия по заводу при помощи специальных очков окончательно закрепила яркие впечатления. А еще привлек внимание тренажер вождения.

"Порулить" в роли оператора карьерного самосвала-гиганта мог любой посетитель международной промышленной выставки "Иннопром", проходящей в Екатеринбурге с 2010 года. Но дальнейшая "карьера", как выяснилось, под вопросом. Профессия-то уходящая... Уже через несколько лет белорусские грузовики станут беспилотниками. Прямо на выставке БелАЗ и российская компания "Цифра" заключили стратегическое соглашение о партнерстве. Речь о развитии технологий роботизации для горной промышленности и создании исследовательского центра в области искусственного интеллекта.

- Главная цель партнерства - лучше понять нынешние и будущие цифровые потребности горной промышленности и предложить транспорт, полностью отвечающий этим потребностям. Чтобы заказчикам не приходилось тратить время и ресурсы на его доработку собственными силами. Именно на выявление этих потребностей будет направлена совместная деятельность с "Цифрой". Все наши дальнейшие проекты будут строиться на основе этих исследований, - подчеркнул генеральный директор ОАО "БелАЗ" Петр Пархомчик на церемонии подписания договора.

Объединение принесет пользу всем сторонам, уверен и гендиректор "Цифры" Игорь Богачев. Первые такие машины уже на этапе промышленной эксплуатации. Несколько беспилотных "БелАЗов" работают на угледобывающем предприятии "СУЭК" в Хакасии. По планам к 2020 году число самосвалов-роботов вырастет до 150. Техника с дистанционным управлением не устает и может работать круглые сутки в любых условиях. Качество ценное, особенно в карьере, где присутствие человека иной раз ограничено (например, из-за пыли в воздухе после взрыва породы). Московская "Цифра" сотрудничает с белорусами уже много лет. По словам управляющего директора компании Павла Растопшина, сегодня на все самосвалы БелАЗа предустановлена система контроля загрузки. Но теперь объем электроники на самосвалах будет расширен при помощи интеллектуальных панелей. Задача - заменить западные аналоги, локализовав производство таких панелей на территории Беларуси и России.

Вторая часть соглашения не менее амбициозна - создание Центра компетенций по цифровизации белорусской промышленности на базе БелАЗа.

Уже через несколько лет белорусские грузовики станут беспилотниками

- Объединив усилия, создав СП, мы сможем устанавливать эту систему на других машиностроительных производствах страны, где есть металлообработка. В числе возможных клиентов - Минский тракторный завод, "Могилевлифтмаш", Минский моторный завод, 558-й авиаремонтный завод. Но сначала нужно, конечно, цифровизовать сам БелАЗ, чтобы он накопил необходимые компетенции, - говорит Павел Растопшин.

Специалисты уже нашли решение по цифровизации промышленности, создав "Диспетчер станков". Он повышает эффективность оборудования на 20%, сервисных служб - на 30, а эффективность инвестиций - на 25. И на 15 процентов уменьшает операционные расходы. На провокационный вопрос корреспондента "СОЮЗа", есть ли у системы недостатки, сотрудники "Цифры" честно отвечают: есть, она показывает слишком много правды.