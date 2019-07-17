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17.07.2019 11:47
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

"Иннопром" подтвердил статус Екатеринбурга как промышленной столицы

Текст: Светлана Добрынина
Статус Екатеринбурга как промышленного центра России подтвердил прошедший "Иннопром-2019". В этом уверен губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Было представлено 14 национальных экспозиций. Это значит, что государства закладывают деньги у себя в бюджетах для того, чтобы привезти на Урал свою экспозицию. Востребованность площадки "Иннопрома" сегодня крайне актуальна для развития мирового сообщества, для развития промышленности страны, нашего региона, - оценил размах форума на итоговой пресс-конференции глава региона.

Юбилейная - десятая - международная промышленная выставка была масштабным мероприятием. На площади в 50 тысяч квадратных метров свои стенды представили 600 экспонентов более чем из 100 стран мира

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
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- Быстро оценить экономический эффект для региона от проведения "Иннопрома" сложно. Но точно можно сказать, что речь идет о десятках миллиардов рублей инвестиций. У этого события - продолжительный шлейф. Практически все крупные экономические проекты последнего десятилетия на Урале были представлены здесь. Соглашения по их реализации подписывались либо на самой выставке, либо после нее, - ответил на вопрос корреспондента "РГ" Евгений Куйвашев.

Как отмечают эксперты, "Иннопром" - это площадка, где закладываются основы промышленной политики. В этом году главной темой выставки было цифровое производство. Мероприятие собрало много высокопоставленных гостей. Выставку посетили президент РФ Владимир Путин, министр промышленности и технологий Турецкой Республики Мустафа Варанк, вице-президент Исламской Республики Иран по науке и технологиям Сорен Саттари, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, заместители председателя правительства РФ Дмитрий Козак и Юрий Борисов. Гости выставки смогли увидеть лучшие инновационные наработки сотен индустриальных компаний.

Национальная экспозиция Турции, выступившей в этом году страной-партнером, занимала площадь в три тысячи квадратных метров. В составе турецкой делегации были представители до полусотни компаний, значимых ассоциаций, отраслевых союзов. Кроме этого, представлены торговые палаты регионов.

- Даже в ходе подготовки к "Иннопрому" товарооборот между Свердловской областью и Турцией вырос на 39 процентов. После проведенных переговоров с нашими турецкими коллегами мы ожидаем расширения сотрудничества. Как правило, после проведения форума товарооборот со страной-партнером увеличивается в среднем в 1,8 раза, - обрисовал перспективы губернатор.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Помимо демонстрации промышленных трендов и разработок, "Иннопром" отличается насыщенной деловой программой. В этом году она насчитывала около 160 бизнес-мероприятий. Основными темами для обсуждения стали цифровое производство, инновации и новые материалы для промышленности, технологии для городов, производство компонентов, промышленная робототехника и логистика.

Выставку посетило более 46 тысяч человек, из них 43 тысячи гостей побывали на стенде Свердловской области. Причем большинство - с профессиональным интересом. По данным мониторинга, около 80 процентов посетителей - профессиональные покупатели из разных стран мира, специалисты с промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий.

Переговорными площадками ("Биржа контактов" и "Зона консультаций") был оборудован и стенд Свердловской области. Сервис оказался очень востребованным, здесь состоялось 416 деловых встреч. Подписано около 30 соглашений, в том числе с участием Евгения Куйвашева. Самым значимым, по мнению губернатора, стало межрегиональное соглашение о создании научно-образовательного центра мирового уровня по подготовке специалистов. "Это уникальный кластер, который объединит науку, инновационные разработки, экономику", - пояснил новаторство губернатор.

Планы на следующий "Иннопром" уже формируются. Известно, что одновременно с выставкой пройдет Российско-Китайское ЭКСПО. Построенный в нынешнем году конгресс-холл полностью передадут под мероприятия деловой программы, а четвертый павильон, где сейчас располагаются конференц-залы, расширит возможности для размещения экспозиций. Страной-партнером в 2020 году предложено стать Италии.

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