На прошлой неделе полицейские изъяли в Екатеринбурге у торговца-нелегала 76 тысяч пачек сигарет. Подпольный склад размещался в гараже на улице Крес­тинского. Теперь 44-летнему организатору теневого бизнеса грозит до шести лет лишения свободы по статье 171.1. УК РФ.

- Рынок нелегальный табачной продукции в России за три года вырос в десять раз. Его объем - до 70 миллиардов рублей в год, в Свердловской области - миллиард. Это не "челноки", а, можно сказать, организованная преступность, которая представляет угрозу и для добросовестного бизнеса, и для потребителя, - комментирует ситуацию Игорь Черкасский, руководитель отдела по борьбе с нелегальной торговлей "БАТ Россия", член межведомственной рабочей группы по противодействию незаконному обороту табачной продукции федерального минсельхоза.

Среди факторов, повлиявших на разгул нелегалов, - разрыв между ростом зарплат и цен на сигареты. Последние планомерно повышаются за счет увеличения НДС и акцизов. При ежемесячном доходе в 20-25 тысяч рублей люди не отказываются от курения, а ищут дешевую альтернативу. Нелегальная пачка сигарет стоит в четыре раза дешевле, что очень заманчиво. Чаще всего такие поставки идут с территории Беларуси и Казахстана, хотя на Урале почти треть "серого" импорта - из ОАЭ. Чем ближе к границе со странами ЕАЭС, тем выше процент подделок и контрабанды, а также "ноунеймов" (несуществующих торговых марок). В Свердловской области картина более оптимистичная по сравнению с соседями: уровень нелегальной продукции в среднем - 5,5 процента, тогда как в Челябинской - 20,8, в Оренбургской - 20, в Курганской - девять.

- Ситуация лучше, чем в целом по стране, но люди, организовавшие "серый" бизнес в Челябинске, Кургане, просто спят и видят, как попасть сюда. С помощью GPS-навигации мы установили 150 розничных торговых точек в Свердловской области, где распродают сигареты с погашенными акцизными марками или доставленные контрабандой, - рассказывает Игорь Черкасский.

Если в 2017-м в регионе было возбуждено всего два уголовных дела за распространение нелегального табака, то в 2019-м - уже одиннадцать, несмотря на то что полицию интересуют прежде всего крупные партии (с ущербом свыше 100 тысяч рублей). "Мелочь" привлекают к административной ответственности.

Нелегальная пачка сигарет стоит в четыре раза дешевле, чем легальная, что заманчиво для потребителей

Возможно, стабильное положение Свердловской области на фоне других объясняется тем, что она одной из первых в России начала системно заниматься борьбой с фальсификатом сигарет. Эту деятельность с 2017 года курирует комиссия по противодействию незаконному обороту промпродукции. Разработан комплекс мер до декабря 2020 года, в котором задействованы Роспотребнадзор, таможня, МВД.

- Одним из первых результатов стало то, что правоохранительные органы начали больше выдавать информации об изъятиях через СМИ и свой сайт, - отмечает Анна Бушлякова, представитель компании "Филип Морис" в Екатеринбурге. - За полгода на Среднем Урале конфисковано 550 тысяч пачек, что сопоставимо с цифрами за весь 2018-й. Полиция нарабатывает практику, научилась определять ущерб по требованиям Росстандарта. Несмотря на это, прирост на нелегальном рынке сохраняется.

Минфин и минсельхоз РФ, конечно, в курсе проблемы выпадающих доходов и поставили задачу выравнять акцизы на табак в странах ЕАЭС, но это начнется только с 2024 года. А пока эксперты советуют государству не ослаблять вожжи: наказание для нарушителей должно быть неотвратимым. У некоторых регионов есть свои методы борьбы с контрабандой и подделками. Так, в Ростовской области с торговой точкой, уличенной в продаже подобной продукции, расторгают договор аренды земли.

Мобильным группам, созданным на таможне с целью пресечения ввоза санкционных товаров, предлагают обратить внимание и на табак, который якобы следует транзитом через РФ. Кроме того, Роспотребнадзор начал с 1 июля 2019 года отслеживать выполнение требований по обязательной маркировке сигарет. Потребителей просят фотографировать QR-коды на пачках, если они не идентифицируются, сообщать об этом в мобильном приложении "Честный знак".

Впрочем, игроки рынка не питают особых иллюзий: маркировка поможет уменьшить незаконный ввоз, но вряд ли испугает изготовителей фальшивок на местах. Для них надо повышать порог ответственности по уголовным статьям.