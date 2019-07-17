Переход на промышленных роботов - один из приоритетов развития России на ближайшее десятилетие. Об этом говорит "Стратегия научно-технологического развития", которую утвердили в 2016 году. Между тем наша страна еще не может конкурировать с другими по объему производства и внедрения роботизированных технологий.

По данным международной федерации робототехники, на десять тысяч рабочих у нас приходится всего четыре роботизированных комплекса, тогда как среднемировой показатель - 85, в том числе в Китае - 92, в Германии - 322, а в Южной Корее - и вовсе 710.

- В 2017 году на отечественных предприятиях было установлено чуть более 700 роботов, в 2018-м - 860, - рассказал генеральный директор челябинской компании-разработчика роботизированных систем, член правления Национальной ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР) Анатолий Перепелица.

По оценке аналитиков центра экономических показателей при Лондонской школе экономики, в развитых странах в последние годы внедрение промышленной робототехники обеспечивает до десяти процентов прироста ВВП, в России - скромные 0,1 процента. Чаще всего роботов используют в автомобиле - и приборостроении, в последнее время стали проявлять активность металлургическая, химическая и пищевая промышленность. При этом отечественные разработчики не загружены заказами: предприятия вкладываются в модернизацию техпроцессов только тогда, когда экономический эффект измеряется рублем и окупаемость внедрения не превышает двух-трех лет.

Больше всего интереса к этой технологии пока проявляют предприятия Росатома, Роскосмоса и металлурги. К примеру, на Магнитогорском меткомбинате робот помогает снять с листа шлаковый слой в ванне с расплавленным цинком. Раньше эту рис­кованную работу выполняли люди, теперь подобные устройства планируется установить на всех агрегатах непрерывного горячего цинкования. Разработали их, кстати, в Челябинске.

А вот в университете, расположенном в самом Магнитогорске, для градообразующего предприятия создали систему автоматического управления электричес­кими режимами дуговых сталеплавильных печей и установок "печь-ковш".

В России на десять тысяч рабочих приходится всего четыре роботизированных системы. Среднемировой показатель - 85, в Германии - 322, а в Южной Корее - 710

- Ее применение в электросталеплавильном цехе позволило повысить скорость нагрева металла и обеспечить экономический эффект в десятки миллионов рублей в год только для одного агрегата, - пояснил заведующий кафедрой автоматизированного электропривода и мехатроники Александр Николаев.

При эксплуатации промышленных кранов робот обеспечивает так называемую функцию антираскачивания грузов. Представьте себе ковш с раскаленным металлом: при движении он может выплеснуться, а ноу-хау южноуральских ученых обеспечивает грузу оптимальную траекторию. Другими словами, если раньше некоторые операции нельзя было проводить на высоких скоростях, то теперь это возможно.

Уральский инжиниринговый центр на ЕВРАЗ-НТМК модернизировал роботизированную прессопрокатную линию колес, что, по словам президента холдинга Валерия Бодрова, позволило добиться стабильной точности позиционирования заготовки плюс-минус один миллиметр. Тем самым уменьшить ее вес и снизить затраты на последующую механическую обработку.

По сути, роботизированные комплексы оказываются хорошим подспорьем там, где нужно снизить риск человеческого фактора - на вредном производстве с тяжелыми условиями труда, при монотонности операций. Или как раз наоборот - там, где речь идет об одной сложной операции, которую нужно провести с максимальной точностью, как это происходит, допустим, в аэрокосмической отрасли.

Для развития рынка необходима поддержка со стороны государства, как в вопросах формирования стратегии, так и в вопросах законодательства, констатируют эксперты. Уже составлена дорожная карта по сквозным технологиям робототехники. У представителей индустрии осталось много вопросов к этому документу, однако разработчики уверяют: вариант не окончательный. На сентябрь запланированы парламентские слушания в Госдуме по вопросам развития и внедрения искусственного интеллекта, где заодно обсудят и робототехнику.

- На этот год запланировано написание основ законодательства для отрасли и принятие целого ряда других нормативных документов, - рассказал руководитель "Исследовательского центра проблем регулирования робототехники и искусственного интеллекта" Андрей Незнамов. - Мы провели опрос промышленников: 78 процентов уверены, что регулировать нужно в первую очередь применение беспилотного транспорта. А когда спрашивали, кто должен нести ответственность за действия роботов, чаще всего звучал ответ: "Неважно кто, лишь бы он был застрахован".

Посмотрим, поможет ли это российскому бизнесу сделать качественный скачок и приблизиться к показателям Юго-Восточной Азии. Другой вопрос: на какой рынок делать ставку - внутренний или мировой, на скольких направлениях из возможных 50-ти сконцентрироваться? Производители и разработчики считают, что будущее российской робототехники - за экспортом. Чиновники призывают двигаться в обоих направлениях: стране нужно не только укрепить свои позиции на зарубежных рынках, но и обеспечить технологическую независимость.

- Мы не можем все покупать, самое передовое нам попросту не продадут, - уверен директор департамента инноваций и перспективных исследований Минобрнауки РФ Вадим Медведев.

Кстати

Знаменитый робот-спасатель "Федор", разрабатываемый по заказу МЧС магнитогорским НПО "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований России, готовится к полету на космическом корабле "Союз МС", а затем и на пилотируемом корабле "Федерация". Это будет первое испытание андроида в экстремальных условиях невесомости, высоком излучении и перепаде температур от плюс 100 до минус 100 градусов по Цельсию. Планируется проверить технологию, когда работу в открытом космосе выполняет антропоморфный робот, а космонавт взаимодействует с ним со станции, надев экзоскелет.