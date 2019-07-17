На Ямале разработали специальные меры поддержки для особых семей

На Ямале приняли беспрецедентные меры поддержки инвалидов и их опекунов. Об этом стало известно в ходе встречи главы региона с семьями, в которых воспитываются дети-инвалиды.

А если исполнилось 18…

Заметим, на эту встречу приехал и юный блогер Андрей Войтикунов. Незадолго до Нового года мальчик был участником акции "Елка желаний", глава региона исполнил его мечту - подарил планшет, на котором можно монтировать видео.

- Сегодня Андрей самостоятельно добрался сюда, сам управляет коляской. Но за ним все равно нужно ежедневно ухаживать, - призналась мама Андрея Ольга Сорочкина. - Сейчас я получаю выплату по уходу за ребенком-инвалидом. Она полагается, пока ему не исполнится 18 лет. Но после 18-ти ему все равно нужен будет постоянный уход, и я по-прежнему не смогу устроиться на работу. Скажите, планируется ли в округе продолжать выплачивать пособие родителям, чьи дети достигают совершеннолетия?

- Мы об этом говорили на совещаниях уже не один раз. Действительно, выплата в 18 лет прерывается, а необходимость заботы остается. Поэтому мы решили, что с 1 января следующего года эта выплата не будет иметь ограничений по возрасту. Она будет постоянной для тех, кто нуждается в таком уходе, а один из родителей из-за этого не может работать. Выплата будет не меньше прожиточного минимума, - констатировал Дмитрий Артюхов.

Отметим, пособие для трудоспособных граждан, которые постоянно ухаживают за инвалидами первой группы, перешагнувшими возраст совершеннолетия, вводится в регионе впервые.

Подобные ситуации могут возникнуть, когда, например, человек попадает в аварию и остается прикован к постели либо после инсульта. Или в отношении детей-инвалидов, достигших 18 лет и страдающих тяжелой формой ДЦП. Размер выплаты составит 18 252 рубля.

Новая мера поддержки коснется примерно 170 ямальцев.

По России раз в год - бесплатно

Губернатор рассказал и о других принятых правительством округа решениях, которые направлены на поддержку "особых" семей. Все они будут рассмотрены на ближайшей сессии Законодательного собрания Ямала.

С начала следующего года ребенку-инвалиду и сопровождающему его в поездке неработающему родителю будет раз в год возмещаться стоимость проезда по России. Это коснется расходов на билеты на поезда, а в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, вернут деньги за проезд на водном, воздушном, междугородном и личном автомобильном транспорте. Исключение составляет только такси. Похожая норма действовала в округе и раньше, но возмещался только проезд к месту лечения. Теперь подтверждать факт лечения будет не нужно. В адрес губернатора поступило несколько просьб исключить это требование, так как и просто отдых для ребенка-инвалида важен не меньше медицинских процедур. Этой мерой поддержки смогут воспользоваться 2350 детей.

- Любой выезд с Крайнего Севера, теплый климат - это уже лечение, особенно для детей с серьезными проблемами в здоровье. Поэтому мы договорились, что неработающему родителю и самому ребенку раз в год будем оплачивать любой выезд в пределах России, - отметил губернатор.

Сертификат на полмиллиона

По просьбам родителей изменятся и условия использования реабилитационного сертификата.

Заметим, это уникальный документ, он выдается в единственном регионе России - на Ямале - уже пятый год. Его могут получить родители детей-инвалидов, которые были признаны таковыми в возрасте до пяти лет. Номинал сертификата -- 500 тысяч рублей. Его можно использовать на оплату медицинской реабилитации или абилитации в виде восстановительной терапии и (или) реконструктивной хирургии. По старым правилам использовать сертификат полностью и частями можно было пока ребенку не исполнится пять лет. Кроме того, расходы за один раз не должны были превышать 100 тысяч рублей.

- Моему ребенку 4,5 годика, у него ДЦП. Он нуждается в реабилитации, но пока по разным причинам не удалось использовать сертификат. Переживаю, что до 5 лет не успеем, - высказала опасения Юлия Мусагитова.

Переживания напрасны, заверил Дмитрий Артюхов. По новым условиям его можно получить до семи лет, а воспользоваться им можно будет в течение пяти лет с момента выдачи. Например, ребенку установили инвалидность в четыре года, родители получили реабилитационный сертификат, когда ему исполнилось шесть лет. Распорядиться денежными средствами можно до достижения ребенком одиннадцати лет.

Третья поправка - лимит единоразовых расходов увеличен до 150 тысяч рублей. Остальные средства можно использовать при последующих обращениях до полного использования средств. На сегодняшний день на Ямале имеют право на получение сертификата родители 441 ребенка-инвалида, рожденных с начала 2014 года.

- Реабилитационный сертификат - это наша ямальская особенность, мы его в свое время придумали. И сумма в нем заложена приличная - полмиллиона. Но мне поступали обращения, что не все успевают им воспользоваться. Мы рассмотрели разные варианты и остановились на таких поправках, они точно начнут действовать уже со следующего года, - заключил глава региона.

Пособие опекунам увеличат в три раза

С нового года будет в три раза увеличено пособие опекунам совершеннолетних недееспособных граждан. Сейчас они получают 5997 рублей, с 1 января эта сумма вырастет до 18 252 рублей. На Ямале это 466 человек. Чаще всего - это близкие родственники, которые ухаживают за теми, кто из-за психического расстройства не осознает значения своих действий и не руководит ими. Ежедневный уход за такими гражданами требует времени, сил и ставит жесткие ограничительные рамки: опекуны часто не имеют возможности выехать за пределы места жительства, не имеют полноценной возможности зарабатывать.

Ямал - первый из регионов выступил с инициативой выплачивать вознаграждение таким людям независимо от доходов семьи, степени родства и занятости опекунов. На сегодняшний день выплата установлена в семи субъектах страны (Хабаровский и Камчатский край, Владимировская, Вологодская и Омская области, Еврейская автономная область и ЯНАО), но вышеперечисленные условия остаются только на Ямале. Эта мера поддержки помогает решить сразу несколько задач. Во-первых, повышает уровень финансовой обеспеченности опекунов, а во-вторых, создает условия для того, чтобы недееспособные граждане оставались в семье, чтобы их не приходилось отправлять в специализированные учреждения. Именно такой системы долговременного ухода требует нацпроект "Демография" и федеральный проект "Старшее поколение".

Отметим, почти сразу после того, как были озвучены беспрецедентные меры поддержки, посыпались благодарные комментарии в Instagram главы региона. "Спасибо, Дмитрий Андреевич за поддержку! Благодаря таким руководителям, как вы, хочется верить, что мы не останемся один на один с нашими проблемами".