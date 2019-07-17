На Иннопроме показали "умные" тракторы, трамваи и системы управления

За четыре дня экспоцентр в Екатеринбурге посетили более 43 тысяч человек из 90 стран. Экспозиция заняла 50 тысяч квадратных метров, новейшие технологии в промышленности и сопутствующих сферах презентовали 620 компаний из 22 стран, 15 государств подготовили национальные стенды, и это абсолютный рекорд всех десяти лет существования Иннопрома. Также комплексно демонстрировали свои достижения крупные регионы России: Московская, Свердловская, Челябинская области, Татарстан и другие.

Страной-партнером Иннопрома-2019 выступила Турция, которая привезла в Екатеринбург 25 ведущих предприятий в области станкостроения и металлургии, электрооборудования и робототехники, аэрокосмических технологий. Было подписано несколько соглашений, в частности, холдинг MidUral Group, Российский экспортный центр (РЭЦ) и турецкая компания YILDIRIM подписали документ, который позволит привлечь инвестиции для расширения производства на базе Ключевского завода ферросплавов и предприятия "Русский хром 1915". Западно-Средизем-номорская ассоциация экспортеров, Московская ассоциация предпринимателей и Корпорация развития Среднего Урала решили совместно развивать индустриальные парки и технопарки. Также обсуждается создание в Свердловской области совместного предприятия по выпуску спецодежды. Кроме того, договорились о сотрудничестве турецкая ассоциация машиностроителей и Уральская торгово-промышленная палата.

- В 2018 году мы поддержали экспортные контракты в Турцию на 750 миллионов долларов: речь идет о поставках пшеницы, продукции леспрома, химпрома, металлов. Цифры за первое полугодие 2019-го уже выше: возобновились продажи алюминия. Мы открываем группу поддержки экспорта, которая будет взаимодействовать с торгпредством в Турции. Этим сервисом смогут пользоваться как турецкие, так и российские бизнесмены, ищущие партнеров, - рассказал гендиректор РЭЦ Андрей Слепнев.

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, принимающая сторона рассчитывает на рост товарооборота с Турцией. Как показал пример предыдущих Иннопромов, так всегда происходит со страной-партнером. К примеру, товарооборот Среднего Урала с Китаем вырос вдвое, с Индией и Японией - в 1,5-1,8 раза.

Главной темой выставки 2019 года стали интегрированные решения в цифровом производстве. Натуробразцов продукции на выставке стало больше на треть по сравнению с 2018-м: 1000 вместо 800. Здесь можно было увидеть "умные" трамваи, тракторы-беспилотники, систему дистанционного управления

120-тонным самосвалом, прозрачные окна-дисплеи для метро, планшет российского производства и многие другие новинки. Еще одной особенностью этого года стала мультимедийность: многие экспоненты использовали системы интеллектуального видеонаблюдения на основе нейронных сетей, чтобы отследить, сколько посетителей, какого возраста и пола побывало на стенде. Кто-то вообще отказался от печатных материалов: информацию зашифровывали в QR-кодах.

В рамках деловой программы прошло более 100 мероприятий по нескольким тематическим трекам. Высокие гости не раз отмечали, что выставку Иннопром в этом году удалось успешно совместить с глобальным саммитом по производству GMIS, несмотря на сжатые сроки подготовки. Тем не менее хотелось бы высказать несколько советов организаторам: слишком разителен контраст между тем, как работали со СМИ и участниками на Иннопроме и GMIS разные команды. Все, от рутинной регистрации и навигации до видеотрансляций с синхронным переводом, на GMIS получалось быстрее и проще. То же можно сказать об организации питания и работе волонтеров. С правилами безопасности явно перестарались: прилегающая территория пустовала даже после отъезда главы государства, между тем участникам и посетителям выставки не хватало мест на перехватывающей парковке и в шаттлах. Wi-Fi-каналы в пресс-центре Иннопрома не справлялись с нагрузкой.

Надеемся, что все эти промахи учтут при подготовке к выставки в 2020 году. Ее партнером станет Италия.