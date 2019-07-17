Иван Сидоров подал исковое заявление с требованием возместить моральный ущерб: сибиряка заподозрили в сбыте фальшивой купюры.

История приключилась на одной из АЗС Тюмени, куда Иван заехал с почти пустым баком. С собой была только пятитысячная ассигнация. Сотрудница заправки пропустила купюру через депозитную машину-автомат. Тот не признал купюру настоящей. Сотрудница АЗС вызвала полицию.

Владельца в салон авто не пустили. Машину обыскали. Но Иван де-юре подозреваемым не был: силовики только отправили купюру на экспертизу. Скоро эксперт сообщил по телефону: "Подлинная". "Можете ехать", - сказали водителю. Но как, если бензин на нуле, а денег ни наличных, ни на карточке нет?

Все это время рядом с Иваном находился малыш, который с боязнью наблюдал за вооруженными людьми и не понимал, в чем виноват отец. Тот говорит о нанесенной мальчику психологической травме, что явилось одним из оснований для подачи иска.