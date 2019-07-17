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17.07.2019 12:36
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Пожилых тюменцев в поликлиники доставят микроавтобусы

Текст: Иван Ман
В Тюменской области комплексные центры социального обслуживания населения получили в свое распоряжение 23 комфортабельных микроавтобуса Ford Transit. Они предназначены для доставки пожилых жителей отдаленных селений в поликлиники и больницы для проведения скрининга - первичного медицинского обследования.
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области

В торжественной обстановке на площади между зданиями правительства области и Дома Советов ключи от машин водителям вручили заместитель губернатора, директор департамента социального развития Ольга Кузнечевских и заместитель председателя Тюменской областной Думы Виктор Рейн. Событие действительно нерядовое, весьма значимое для представителей старшего поколения. Деревни, лежащие в стороне от больших дорог, периодически посещают мобильные бригады медиков, но они не способны провести на местах технологически сложные обследования, к примеру рентгенологические, ультразвуковые. Сибирякам в возрасте подчас нелегко самостоятельно добраться до необходимого медучреждения, дорога отнимает время и силы. А тут к их услугам своеобразное социальное такси - восьмиместный мягкий автобус.

Он по заранее согласованному с врачами графику доставит пациентов в сопровождении медработника от ворот дома до входа в поликлинику, а после завершения процедур отправится в обратный путь.

- Микроавтобусы приобретены в рамках регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". Повышение рождаемости, как понимаете, не единственная цель. Важно, чтобы наши ветераны как можно дольше сохраняли здоровье, отличались долголетием. Они должны быть уверены: помощь им окажут вовремя, - говорит Ольга Кузнечевских.

Мобильные бригады ежегодно обслуживали около 14 тысяч человек. Теперь, как ожидается, их число удастся почти удвоить. Машин приобретено столько, чтобы в каждом районе была своя. Автопарк департамента соцзащиты пополнят еще и шесть вместительных автобусов - для доставки проживающих в домах-интернатах к объектам социальной инфраструктуры, для подвоза людей в реабилитационный центр. Бюджетам Федерации и региона весь этот транспорт обойдется в 43 миллиона рублей.

Уместно сказать также о социально-оздоровительным центре "Красная гвоздика", недавно признанном победителем конкурса "Активное поколение", проводимого в Курганской и Тюменской областях благотворительными фондами. В прошлом году здесь поправили здоровье 3200 человек, включая ветеранов Великой Отечественной. Для них не только традиционные процедуры: с ними занимаются специалисты по адаптивно-лечебной физкультуре, а ведущие врачи читают бесплатные лекции на актуальные темы.

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