Одному из крупнейших в РФ молочно-товарных комплексов "Тюменские молочные фермы" решением Минсельхоза присвоен статус племенного репродуктора. Здесь делают ставку на животных голштино-фризской породы, которые должны обеспечить максимально высокий надой. Он уже рекордный для региона.

Предприятие, заработавшее полтора года назад, подтверждает общую и для Уральского федерального округа, и для страны в целом тенденцию: поголовье сокращается, а производство молока увеличивается. Парадоксально только на первый взгляд. Отдача от породистых буренок гораздо больше, чем от "простых". А производительность современных крупных ферм значительно выше старых. И по себестоимости разница существенная. Поэтому лучше меньше, да лучше.

В подтверждение - результаты, которые демонстрируют Свердловская и Тюменская области, находящиеся вместе с Челябинской в тридцатке самых молочных регионов России. Профильные сельхозпредприятия Среднего Урала в прошлом году получили с одной коровы свыше 6800 килограммов молока, тюменские - около 6300.

По словам министра АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрия Дегтярева, с суточным надоем на фуражную корову более чем в 20 литров регион занял шестое место в РФ . По совокупному валовому надою годовой прирост составил почти 19 процентов. В Тюменской же области (с учетом Югры) - около десяти. Однако в первом полугодии 2019-го в негласном соревновании по темпам прироста далеко впереди уже сибиряки, благодаря новым развивающимся крупнотоварным комплексам. Впрочем, свердловчане достигнутым не довольствуются. К примеру, в Артинском районе к концу десятилетия построят комплекс на 1,8 тысячи голов, и он также станет племенным репродуктором.

По данным аналитического центра Milknews, с января по май поголовье специализированных сельхозпредприятий страны сократилось на 1,8 процента - больше, чем в домашних хозяйствах. Зато общий надой в товарном секторе вырос на три процента. Однако возникают вопросы: в условиях вялого покупательского спроса нет ли перепроизводства молока и куда оно уходит? Переработчики признаются: проблема есть, они ищут некий баланс в разрезе спроса на те или иные молочные продукты. В этом году цельномолочных, в первую очередь сливочного масла и творога, делают меньше, чем в прошлом, но заметно увеличили выпуск сыров, йогуртов, сывороток, а также мороженого, сливок, детского питания, сухого молока. То есть всего того, что хранится достаточно долго. Кстати, после того как продавцов обязали маркировать товары с заменителями молочного жира, спрос на натуральные сыры подскочил.

- Пока отрасль во многом работает на склад. Да, она переживает активную модернизацию, но все еще волочит "шлейф кометы" - старые неэффективные "советские" фермы. Не нужно их держать любой ценой, как это делают некоторые региональные власти: "динозавры" только портят рыночную ситуацию, не дают современным передовым хозяйствам получать должную маржу и отдачу от инвестиционных затрат, - говорит авторитетный отраслевой эксперт Дмитрий Рылько.

Ну а спросу на молочку есть куда расти. Если в среднем на россиянина приходится 150 кило молочных продуктов, то в странах-рекордсменах, Ирландии и Нидерландах, в 4-5 раз больше.