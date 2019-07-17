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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Не нашли достойную замену

Текст: Елена Артюх (уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области)
Российская газета - Экономика УРФО № 156(7914)
- Минфин РФ не планирует про­длевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) пос­ле 2021 года. Такое решение обусловлено тем, что бизнес якобы массово использует ЕНВД для уклонения от налогов, так как он взимается с предполагаемого, а не с фактического дохода.

Подчеркну, что ЕНВД - сегодня один из самых востребованных налоговых режимов у микро- и малых предприятий. Он удобен как с точки зрения простоты исчисления и уплаты (платежи не привязаны к выручке, оборотам), так и с точки зрения администрирования: не нужно тратиться на ведение бухучета, а значит, минимизируются возможные ошибки при подготовке отчетов и риски привлечения к налоговой ответственности. Предприниматели почти на каждой встрече признаются, что с ужасом ждут отмены ЕНВД: организация полноценного бухучета им видится как увеличение издержек, да и к чему дополнительные отчеты, если после внедрения онлайн-касс все обороты и так на контроле ФНС? Освобождения от подачи соответствующих налоговых деклараций для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику, сегодня тоже нет.

Бизнес на ЕНВД, честно говоря, и так очень низкомаржинальный, любая дополнительная статья расходов негативно скажется на его состоянии. В связи с обращением предпринимательского сообщества я сейчас готовлю просьбу в Госдуму и федеральному бизнес-омбудсмену Борису Титову, чтобы приняли меры для сохранения этого специального налогового режима.

Фото: iStock
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Когда Минфин РФ впервые заговорил об отмене ЕНВД (с 2018 года), предпринимателям обещали, что на замену этому "переходному" налоговому спецрежиму придет существенно переработанная патентная система с расширенной сферой применения. К примеру, предлагалось распространить ее на юрлиц, а не только ИП, позволить держателям патента иметь наемных работников и т.п. Сегодня об этом уже ни слова. Если бы бизнесу действительно дали приемлемые варианты вместо ЕНВД, думаю, такого широкого резонанса не было бы, предприниматели не выступали бы против отмены этого налогового режима.

На мой взгляд, говорить о том, что все, кто применяет ЕНВД, заведомо недобросовестные, дробят бизнес и уходят от налогов, некорректно. Никакой убедительной статистики Минфин не приводит: сколько конкретно плательщиков ЕНВД было "застукано" за правонарушениями? Возможно, кто-то пытался прибегать к дроблению, когда денежные обороты и количество персонала выходили за рамки спецрежима, но большая часть микропредприятий все же не об этом - дробить попросту нечего. К примеру, в Екатеринбурге почти все предприниматели в сфере нестационарной торговли используют ЕНВД. Работают на грани рентабельности: 1-5 процентов. Если налоговая нагрузка повысится, скорее всего, начнут переводить зарплату в конверты либо снижать ее. А у киоскеров она и так не сильно привлекательная.

Очевидно, что безальтернативная отмена ЕНВД будет сопутствовать "теневизации" микро- и малого бизнеса, ухудшению положения наемного персонала, за счет которого начнут компенсировать дополнительные издержки - чудес не бывает. Такой подход через всеобщее шельмование нельзя назвать взвешенной и эффективной налоговой политикой.

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