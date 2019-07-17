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17.07.2019 11:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Тюменские врачи спасли мужчину с "травмой ныряльщика"

Текст: Мария Гафурова

В Тюменской области четыре человека поступили в больницу с "травмой ныряльщика" - повреждением шеи после прыжка в воду. Врачи советуют купающимся не бросаться "в омут с головой", а первым делом внимательно проверять водоем.

Как сообщает пресс-служба областной клинической больницы №2, только за минувшие выходные четыре человека получили травмы шейного отдела позвоночника вследствие неудачного нырка. Чаще всего такие повреждения случаются исключительно из-за халатности пловца, который прыгает в воду на мелководье и ударяется о дно головой. В воде шея резко сгибается и разгибается, и, как итог - вывих и переломы, которые нередко отягчаются повреждениями спинного мозга. После такой травмы ныряльщик может потерять чувствительность ног и рук, и вернуть их к жизни удается не каждому. Самый худший вариант - когда отломки позвонка повреждают спинной мозг. У таких пациентов нарушаются функции всех органов и систем ниже места травмы, они становятся инвалидами.

Фото: iStock
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Так, в последние выходные июня в клинику поступил мужчина с параличом рук и ног, полученным в результате неудачного нырка. Врачи диагностировали у пациента осложненный перелом позвоночника - костными обломками был пережат спинной мозг. Пострадавший был экстренно отправлен на операционный стол. Врачи освободили спинной мозг и соединили позвонки - все манипуляции заняли 3,5 часа. Сейчас пациент уже переведен в общую палату больницы. После двух недель интенсивного лечения мужчина смог восстановить движения рук и одной ноги - вторая тоже понемногу обретает чувствительность. Полная реабилитация займет несколько месяцев.

Чаще всего подобные травмы получают молодые люди, которые, отдыхая в веселой компании, забывают о безопасности. В случае, если это произошло, врачи советуют немедленно вытащить пострадавшего из воды и уложить его на ровную горизонтальную поверхность, при необходимости проведя реанимационные действия. Ни в коем случае нельзя вправлять позвоночник самостоятельно - нужно дождаться прибытия "скорой".

Впрочем, лучше и вовсе не бросаться вперед головой в воду в необследованном водоеме - ведь неизвестно, какие опасности там могут поджидать.

Кстати

Чтобы отдых был безопасным, МЧС советует отдыхать там, где есть спасательные посты. Если их поблизости нет, то выбирать место с твердым песчаным дном с плавным уклоном. В воду заходить осторожно, чтобы не наткнуться на коряги или посторонние предметы.

Дети должны находиться на пляже только под присмотром взрослых. Лучше всего не плавать наедине, в особенности, если вы не уверены в собственных силах.

Категорически нельзя заходить в воду в нетрезвом состоянии. Прыгать с катеров, лодок и причалов также запрещено, как и нырять в незнакомых местах.

Купаясь, нужно помнить и о других людях - не стоит хватать их за ноги под водой, топить или подплывать под ними. Как и подавать ложные сигналы о помощи. И лучше воздержаться от отдыха в штормовую погоду, а надувные матрацы и игрушки оставить для домашних бассейнов - их легко может отнести далеко от берега.

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