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Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы
Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы
17.07.2019 19:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Заглянут в баки

Регоператоры ТКО обзаводятся общественными советами
Текст: Татьяна Казанцева
Российская газета - Экономика УРФО № 156(7914)
При МУП "Спецавтобаза" (обслуживает Восточную зону Свердловской области, в том числе Екатеринбург) создан новый совещательный орган - общественный совет. Планируется, что через него профессиональные экологи, депутаты и журналисты смогут узнать обо всех нюансах работы с отходами и оперативно предлагать свои варианты решений острых проблем.

Это уже второй общественный совет в регионе при операторах по работе с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Первый появился в Западной зоне, которую обслуживает компания "ТБО "Экосервис".

Инициатива принадлежит министерству энергетики и ЖКХ Свердловской области. Месяц назад глава ведомства Николай Смирнов пообещал, что при каждом из трех регоператоров по;явятся подобные структуры на правах совещательного органа.

Фото: iStock
Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы

- Этот формат позволит дать всестороннюю оценку происходящему, в случае необходимости - корректировать управленческие ходы. А главное - обеспечить объективное информирование о сути экологической реформы жителей, - подчеркнул министр.

Состав новых органов в равных долях формируют министерство ЖКХ, региональная общественная палата и сами операторы. Председателем общественного совета при ЕМУП "Спецавтобаза" стал глава "Окружной гильдии экологов" Евгений Тюльканов.

Отчет регоператора за первые полгода мусорной реформы стал "введением в тему". По словам и.о. директора ЕМУП Натальи Зубовой, собираемость платежей достигла 68 процентов. По сравнению с первыми месяцами - прогресс. Однако, как выяснилось, и сейчас далеко не все жители Екатеринбурга и области знают, кто и как должен организовать контейнерную площадку, составить графики вывоза отходов, куда обращаться, если не приходят квитанции. Ответы на вопросы общественники получили. Договорились, что предложения от населения, которые члены совещательного органа уже начали собирать, войдут в повестку второго заседания.

Общество Экология Экономика ЖКХ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область "Мусорная" реформа
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