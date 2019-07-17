В Челябинске открылся хоккейный центр заслуженного мастера спорта России, обладателя Кубка Гагарина Никиты Нестерова "NN CENTER". Этот уникальный для региона проект поможет юным хоккеистам уже с трехлетнего возраста развивать свои способности и стремиться к большим победам.

Компетентность и опыт

Предыстория такова. В прошлом году у Никиты появилась идея создать в Челябинске центр подготовки детей к поступлению в хоккейную школу "Трактор", в которой занимаются с 9 лет. Он видел, как эта цепочка работает в Северной Америке, в Москве. Собрал выпускников "Трактора", многие из которых остались в Челябинске, вложил свои деньги. Девять месяцев работы - и детский хоккейный центр открыл свои двери.

- Я считаю, это очень перспективный проект, мощная материальная база, - говорит и. о. заместителя министра физической культуры и спорта Челябинской области Александр Казаков. - Люди задействованы достаточно компетентные. Их жизнь с детства связана с хоккеем, они знают все нюансы, использовали лучший зарубежный опыт. Направление интересное, все будет зависеть от качества предоставляемой услуги. Надеюсь, все у ребят получится.

Небожители рядом

К процессу создания центра Никита привлек известного в Челябинске предпринимателя Олега Сиротина. По его словам, это новый шаг на пути развития хоккея в Челябинске:

- Важно, чтобы ребята не теряли связь со звездами хоккея. Живут где-то в Вашингтоне известные спортсмены, а на Южном Урале тысячи пацанов считают их небожителями. А если легенды спорта окажутся среди мальчишек, те будут рваться вперед, понимая, что у них есть реальный шанс стать такими же звездами. Рынок хоккея в Челябинске, пожалуй, сегодня самый крупный. Думаю, как только начнется учебный год, центр заполнится мальчишками и девчонками. Благо, в городе есть люди, прошедшие школу "Трактора", есть очень сильные хоккеисты, владеющие методиками и навыками. И тогда в сборной России будет играть не пятерка из "Трактора", а две!

Мечта стала реальностью

Никита Нестеров начинал спортивную карьеру в хоккейной школе "Трактор". Потом были "Белые медведи", "Трактор", четыре года в Америке: год играл в фарм-клубе "Сиракьюз Кранч", после чего вошел в основной состав "Тампа Бэй". Третий год играет по контракту за ЦСКА. В этом году вместе с командой взял Кубок Гагарина КХЛ, который привез в Челябинск. Престижный спортивный трофей украсил церемонию открытия детского хоккейного центра.

Как складываются отношения внутри ЦСКА?

Никита Нестеров: Отношения отличные! Команда создавалась долго, ребята притирались друг к другу, и сейчас мы, по сути, одна семья. Есть, конечно, новенькие, но, думаю, они быстро освоятся, ведь команда у нас очень дружная и перспективная.

О семье

Шесть лет назад Никита познакомился с семьей своей любимой девушки и заявил: "Я уезжаю в Америку и забираю вашу дочь". Родители были не в восторге от такого предложения. На вопрос мамы: "А как же свадьба?" - Никита ответил: "Сегодня в Национальной хоккейной лиге я еще никто. Как только пробьюсь в первую команду, приеду и сразу женюсь".

Слово свое он сдержал. Через два года не просто пробился в первую команду, а играл в финале Кубка Стэнли. Свадьба была по-домашнему уютная, на подготовку чего-то масштабного не было времени. И вот их семейному союзу уже четыре года.

На открытие центра Никита приехал с женой и сыновьями - Кирюшей и Мишей. Трехлетний Михаил хорошо знает, что такое шайба и гол. Даже ходит на матчи. Но хоккей его пока не слишком увлекает. Больше нравится футбол.

- Много зависит от родителей. Не надо насильно вести детей в спорт и заставлять заниматься, - убежден Никита. - Они должны любить хоккей: приходить на тренировки, чтобы наслаждаться этим видом спорта, наслаждаться временем, проведенным на льду или в зале. Если ребенку это не нравится, заставлять бесполезно - толку не будет.

В чем секрет семейного счастья?

Никита Нестеров: У всех бывают проблемы, в том числе бытовые. Но, когда супруги на одной волне, они спокойно их преодолевают.

Вы бы хотели, чтобы сыновья повторили вашу спортивную судьбу?

Никита Нестеров: Сложно ответить… Одно я точно знаю: хочу, чтобы дети выросли хорошими людьми, были лучше меня и достигли большего.

О деньгах

Гонорары - важная часть вашей жизни?

Никита Нестеров: Ну, зарплата есть зарплата. Чужие деньги я никогда не считал. Если человеку платят, значит, он это заслужил. Для меня деньги - важная часть жизни, но не основная. Самое главное - чтобы были здоровы близкие, чтобы моя семья была счастливой. Вообще наивысшая ценность - семейный очаг, но точно не деньги. Люблю отдых на природе, когда есть возможность, отдыхаю с семьей. Стараюсь как можно больше времени уделять детям. Его не так много, конечно, как хотелось бы. Постоянно разъезды, тренировки, игры... Но у меня сильная жена, она все понимает и воспитывает детей так, как надо.

О травмах

На лице Никиты следы свежих травм...

- Травмы - ерунда! Заживут. Надо терпеть, верить в себя, много трудиться и продолжать упорно идти к цели, - считает знаменитый спортсмен.

Конечно, хоккей травмоопасен, как, впрочем, многие виды спорта. Но разве бывают победы без риска?.. Сегодня, как и много лет назад, "в хоккей играют настоящие мужчины". Хочется верить, что благодаря таким детским центрам, какой открылся в Челябинске, настоящих мужчин в нашей стране станет больше.