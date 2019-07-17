В Екатеринбурге прошел ночной Царский крестный ход. Паломники из разных уголков страны и даже из-за рубежа преодолели более 20 километров.

Крестный ход проведен в рамках большого фестиваля православной культуры "Царские дни", который проходит сейчас в Екатеринбурге. Перед тем как отправиться в путь, паломники приняли участие в Божественной литургии на площади у Храма-на-Крови. В начале XX века на его месте стоял дом Ипатьевых - как известно, именно там провели свои последние дни император и его семья. Там же, в подвалах, закончилась жизнь царской семьи. На литургии присутствовала постоянная гостья Царских дней в Екатеринбурге Ольга Николаевна Куликовская-Романова, вдова племянника Николая II Тихона Николаевича Куликовского-Романова.

Прошагав более 20 километров, паломники повторили маршрут расстрельной бригады и завершили путь на Ганиной Яме - именно туда в 1918 году вывезли останки императора и его близких. В завершение крестного хода к верующим обратился митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

- Пусть дух любви, кротости и терпения, благосердия, всех христианских чувств, которые имели святые царственные страстотерпцы, войдет сегодня в нашу душу, очищенную хотя бы немного этим крестным ходом, - сказал он.

Ради шествия перекрывали улицы - впрочем, ночью на движении транспорта это не сказалось. Позади колонны двигался автобус: на случай, если кто-то из паломников слишком устанет и не сможет продолжать крестный ход самостоятельно - среди участников было много пожилых людей. Кроме того, верующих сопровождали 15 мобильных групп помощи Православной службы милосердия и добровольцы, а волонтеры бесплатно раздавали бутылки с питьевой водой.