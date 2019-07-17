Сотрудники "Спецавтобазы" выпустили на волю пойманных на улицах Екатеринбурга бродячих собак: с этого года в России запретили отстреливать дворняг.

На ушах псов, выпущенных на Большеконном полуострове, - желтые бирки с маркировкой, порядковым номером. По нему можно узнать биографию животных. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Псы - белый и черный - не желали выходить из фургона. Жались друг к другу. Пришлось подтолкнуть палкой. Собаки спрыгнули на землю и припустили так, что уже через две секунды исчезли из виду. По словам сотрудников "Спецавтобазы", второй раз в "спецприемник" не заберут: увидят бирки. Желтая метка - знак, что собака "прошла" все необходимые процедуры - вакцинацию, стерилизацию, чипирование.

- Контракт на отлов собак в Екатеринбурге мы заключили в конце мая. Работаем только по заявлениям. Отловили 45 псов. После месячного "карантина" выпускаем животных обратно - как правило, туда, где их поймали. Конечно, если это не центр города, - говорит главный инженер ЕМУП "Спецавтобаза" Дмитрий Осокин.

Месяц нужен, чтобы осмотреть и вылечить животное, а также поискать хозяина, старого или нового. Сложнее с теми собаками, которые не подходят под определение "четвероногий друг": агрессивного пса вряд ли кто-то возьмет, а выпускать злюк на улицы нельзя.

- Согласно закону, агрессивную собаку придется держать в пункте пребывания животных до естественной смерти, - констатирует председатель Комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Екатерина Мурзина.

Во сколько обойдется пожизненное содержание "проблемного" пса, пока неизвестно. В этом году на работу с бродячими животными администрация Екатеринбурга получила из областного бюджета 35 миллионов рублей. Говорят, реальные расходы могут быть выше.

Многие боятся псов с желтой биркой на ухе: "ведь зубы-то у них на месте". Специалисты уверяют: после социализации и других мероприятий в приюте псы не опасны. Правда, гладить незнакомых дворняжек все-таки не рекомендуют. Обязательная стерилизация дает надежду, что на Урале, как и по всей стране, и люди, и собаки больше не будут страдать друг от друга.