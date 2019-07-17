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17.07.2019 11:27
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Югре утвердили правила накопления бытовых отходов

Текст: Елена Панова
Правила организации деятельности по накоплению твердых коммунальных отходов в муниципалитетах региона одобрили члены правительства Югры.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Документом регламентируется как деятельность по накоплению ТБО, в том числе их раздельному "аккумулированию" на площадках, так и модельный порядок самой системы обращения с мусором.

Отметим, временное накопление отходов в северных регионах страны, где велики расстояния между муниципалитетами, - насущная необходимость и в конечном итоге эффективный механизм обращения с отходами. Об этом не раз говорилось на уровне министерства природных ресурсов и экологии России, с этой инициативой выходил на уровень правительства страны ряд северных регионов.

И утверждение правил в Югре стало еще одним шагом к совершенствованию продолжающейся экологической реформы в России.

Постановлением определяется ответственность за обустройство и надлежащее содержание площадок для накопления мусора и приобретение контейнеров для этих целей. Их объем и количество будут определять органы местного самоуправления с учетом численности жителей муниципалитета и нормативов накопления отходов.

Фото: Анатолий Меньшиков/РГ
В Югре начали строить полигоны-экотехнопарки

На территории труднодоступных и отдаленных местностей накопление ТКО будет осуществляться на площадках временного накопления. Вывозиться на полигоны отходы будут не реже одного раза в одиннадцать месяцев.

Контроль за обустройством и содержанием площадок возложен на органы местного самоуправления.

- Правительство Югры приняло решение о выделении из окружного бюджета муниципальным образованиям средств на приобретение контейнеров и строительство площадок для временного накопления ТКО. Таким образом, власти помогли муниципалитетам в выполнении вышеназванных правил, создали условия для уверенного старта, - отметила губернатор Югры Наталья Комарова.

- Эти решения позволят муниципалитетам уже в текущем году закупить около шести тысяч контейнеров, организовать более одной тысячи контейнерных площадок и построить четырнадцать площадок временного накопления твердых коммунальных отходов в труднодоступных населенных пунктах, - подчеркнул заместитель начальника управления - начальник отдела по обращению с отходами департамента промышленности Югры Артем Чурсин.

Добавим, что в Югре для развития мощностей по обработке и утилизации ТКО до конца 2022 года запланировано создание комплексных межмуниципальных полигонов для размещения, сортировки и переработки твердых коммунальных отходов в Нижневартовске, Нягани, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске и Сургуте. Здесь установят мусоросортировочные комплексы для разделения мусора по видам, фракциям и составу для дальнейшей переработки. Сейчас мусоросортировочные линии уже запущены частными инвесторами в Нижневартовске и Югорске.

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