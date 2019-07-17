В Свердловской области тягач БелАЗ протаранил мост

В Свердловской области тягач протаранил опорную балку моста. На месте происшествия временно организовано реверсивное движение и установлен весовой контроль для большегрузных автомобилей.

Авария на трассе "Богданович - Сухой Лог" произошла сегодня в полвторого ночи. Как сообщает руководитель пресс-службы МВД области Валерий Горелых, по предварительным данным 28-летний водитель БелАЗа во время проезда под мостом допустил самопроизвольное поднятие кабины, в результате чего наехал на опорную балку. От удара конструкция получила повреждения - по бетону пошли глубокие трещины. В ходе происшествия никто не пострадал - водитель грузовика отделался испугом.

На место ДТП выехала комиссия, в состав которой вошли представители ГИБДД, балансодержателя трассы Богданович-Сухой Лог" управления автомобильных дорог и руководства комбината строительных материалов. Сейчас специалисты внимательно изучают место повреждения. Ущерб от аварии будет установлен после завершения проверки. Тогда же будет дана эксплуатационная оценка моста и установлен срок его реконструкции. Сейчас на нем временно установлено реверсивное движение. Сотрудники ГИБДД также ввели весовой контроль для тяжеловесных автомобилей.

"На данный момент установлено, что БелАЗ принадлежит местному предпринимателю. Водитель, заступивший на смену 16 июля в 19:30, имеет стаж вождения 7 лет. Перед рейсом он прошел медицинский осмотр, а выпуск на линию машины проводился механиком. Все обстоятельства ДТП сейчас выясняются правоохранительными органами Богдановича", - передает Горелых.