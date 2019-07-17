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17.07.2019 12:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Свердловской области тягач БелАЗ протаранил мост

Текст: Мария Гафурова
Фото: Предоставлено В. Н. Горелых/Пресс-служба МВД России по Свердловской области Фото: Предоставлено В. Н. Горелых/Пресс-служба МВД России по Свердловской области
Фото: Предоставлено В. Н. Горелых/Пресс-служба МВД России по Свердловской области

В Свердловской области тягач протаранил опорную балку моста. На месте происшествия временно организовано реверсивное движение и установлен весовой контроль для большегрузных автомобилей.

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Авария на трассе "Богданович - Сухой Лог" произошла сегодня в полвторого ночи. Как сообщает руководитель пресс-службы МВД области Валерий Горелых, по предварительным данным 28-летний водитель БелАЗа во время проезда под мостом допустил самопроизвольное поднятие кабины, в результате чего наехал на опорную балку. От удара конструкция получила повреждения - по бетону пошли глубокие трещины. В ходе происшествия никто не пострадал - водитель грузовика отделался испугом.

На место ДТП выехала комиссия, в состав которой вошли представители ГИБДД, балансодержателя трассы Богданович-Сухой Лог" управления автомобильных дорог и руководства комбината строительных материалов. Сейчас специалисты внимательно изучают место повреждения. Ущерб от аварии будет установлен после завершения проверки. Тогда же будет дана эксплуатационная оценка моста и установлен срок его реконструкции. Сейчас на нем временно установлено реверсивное движение. Сотрудники ГИБДД также ввели весовой контроль для тяжеловесных автомобилей.

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"На данный момент установлено, что БелАЗ принадлежит местному предпринимателю. Водитель, заступивший на смену 16 июля в 19:30, имеет стаж вождения 7 лет. Перед рейсом он прошел медицинский осмотр, а выпуск на линию машины проводился механиком. Все обстоятельства ДТП сейчас выясняются правоохранительными органами Богдановича", - передает Горелых.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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