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17.07.2019 09:50
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В тюменских дворах выступят артисты

Текст: Ольга Ладина

В Тюмени запустили необычный проект. В городские дворы на протяжении всего лета будут выезжать с "гастролями" местные артисты и устраивать для жителей творческие встречи.

Чтобы "Тюменский дворбэнд" приехал в гости с культурной программой, нужно оставить заявку в группе проекта в социальной сети "ВКонтакте".

Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС
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Первыми подобной возможностью воспользовались жители одного из дворов по улице Западносибирской. Тюменцы с удовольствием спели под гитару вместе с автором-исполнителем Александром Соловьевым. А жители квартала по улице Дружбы уже встретились с известным бардом Сергеем Ломакиным, на весь двор затянув песни про любимый город и друзей.

Необычные "гастроли" при поддержке областного департамента культуры для тюменцев решили организовать один из детских центров города и волонтеры социального проекта "Капитаны двора". Как отмечает директор центра Павел Притупа, подобные мероприятия помогают организовать совместный досуг семей. К тому же многие дети никуда не уезжают летом из города, проводят каникулы во дворах, и такие встречи позволят сделать отдых более интересным и полезным.

Творческие посиделки во дворах планируются дважды в неделю. А завершит проект фестиваль авторской песни для дворовых коллективов, который будет приурочен к 75-летию Тюменской области.

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