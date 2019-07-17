Надзорные органы проверяют плотину близ поселка Верхняя Синячиха. После капитальной реконструкции в бетонном теле гид­росооружения появились трещины, а основание дамбы, по словам местных жителей, медленно проседает.

- На течь в плотине обратили внимание еще в канун паводка, в апреле нынешнего года. Трещина идет вдоль основания и потихоньку расширяется, - рассказал "РГ" местный депутат Илья Чиж. - Более того, деформируются и сужаются проходы, пропускающие воду. Придут морозы, трещины промерзнут, а когда вновь наступит тепло, бетон начнет активно разрушаться. Чем это может обернуться, страшно даже подумать.

Поселковая плотина стоит на небольшой речке Синячиха, вытекающей из уральских лесов. Построена она еще во времена Демидовых ради железоделательного завода. С тех пор только ремонтировалась. Но в 2017 году стало очевидно: без глобальной реконструкции дамба не устоит. А ниже по течению - десятки населенных пунктов, в том числе город Ирбит, который и так регулярно подтапливает в половодье. Река Ница, на которой стоит Ирбит, связана единой гидросистемой с речкой Синячихой, дальше она впадает в Туру. Так что случись катаклизм с прорывом дамбы, волна накроет все прибрежные города и поселки на востоке Урала.

Урон от возможного ЧП в МЧС уже просчитали. Именно для того, чтобы не допустить катастрофы, два года назад начался капитальный ремонт Верхне-Синячихинской плотины. Деньги на работы, а это более 200 миллионов рублей, выделили и федеральный, и региональный бюджеты. Для того чтобы заложить новое основание, был вырыт котлован глубиной в девять метров. Считается, что работы уже подходят к концу, а тут - такой сюрприз. Так что проверять, не утекли ли вниз по течению государственные средства, одновременно начали и в Ростехнадзоре, и в прокуратуре.

- Была установлена достаточно большая трещина по днищу плотины, кроме того вспучивание бетонной поверхности сооружения, при этом со стыков бежит вода, - сообщила представитель прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.

В местных органах власти на проблемы с дамбой реагируют более спокойно. Заместитель главы Алапаевского муниципального округа Татьяна Поздняк заверила журналистов, что угрозы обрушения плотины нет. Зато организация, ведущая работы на гидроузле, заподозрила местных жителей в нехороших намерениях. Представители компании подали заявление в полицию с требованием проверить законность проникновения активистов на стратегический объект. И всем, кто заметил на плотине трещины и сдвиги, пришлось на днях объясняться с участковым.