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17.07.2019 09:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жительница Екатеринбурга через суд вернула стоимость Tesla

Текст: Татьяна Воробьева

Екатеринбурженка через суд вернула стоимость автомобиля Tesla, у которого перестали работать электронные ключи, плюс штраф - в общей сложности почти 20 миллионов рублей.

История судебного разбирательства началась в декабре 2017 года, когда женщина купила через столичный магазин Tesla Model X 100D. В апреле 2018 года она получила долгожданный автомобиль, но радость от приобретения была не долгой: уже в августе из строя вышел один электронный ключ, в сентябре - второй (оба перестали откликаться на нажатие кнопок).

Фото: Телеканал CNBC
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"Автовладелица направила две претензии продавцу. Ей предложили за своей счет отправить машину в авторизованный сервисный центр в Берлине, где ключи перепрошьют. Затем продавец все же восстановил доступ к Teslaчерез мобильное приложение, но оно работало только, когда был интернета. Последовала длительная переписка покупателя и магазина, по итогам которой в ноябре 2018 года женщине вновь предложили доставить автомобиль на завод-изготовитель в Берлин. И вновь - за свой счет", - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Поскольку женщина фактически не могла эксплуатировать машину, а все сроки устранения неполадок были нарушены, она направила продавцу уведомление об отказе от договора и потребовала вернуть деньги. Договориться в досудебном порядке не удалось.

Иск о защите прав потребителей рассматривал Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Екатеринбурженка просила взыскать уплаченные за авто 13 130 571 рубль, расходы госпошлину и штраф.

Ответчик представил суду результат онлайн диагностики машины, где указывалось, что ключи неисправны по вине потребителя. Но суд это не убедило: хозяйка автомобиля не присутствовала при проведении экспертизы, да и провели ее после отказа истца от договора, уже в ходе рассмотрения гражданского дела.

"Суд первой инстанции иск удовлетворил в полном объеме. С ответчика взыскана стоимость автомобиля, штраф и госпошлина. В сумме - 19 755 856 рублей", - говорится в сообщении.

Ответчик подал апелляцию, но решение районного суда областная инстанция оставила без изменений.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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