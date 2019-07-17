Регионам поручат провести полную ревизию заброшенных усадеб

В заброшенные усадьбы, разбросанные по всей России, попытаются вдохнуть жизнь - властям регионов поручат провести ревизию таких объектов с тем, чтобы они могли быть включены в специальный реестр и найти новых собственников. Об этом на Форуме владельцев исторических усадеб, который проходит в Московской области, рассказала вице-премьер РФ Ольга Голодец.

По ее словам, сегодня в стране насчитывается более трех тысяч усадеб, тогда как в частные руки переданы чуть более 30. Большую роль в изменении ситуации вице-премьер отводит регионам, к представителям которых она обратилась с предложением провести ревизию объектов, находящихся сегодня в неудовлетворительном состоянии.

- Давайте поможем, чтобы эти усадьбы оказались в реестре. Я дам такое поручение, - сказала Ольга Голодец.

Министр культуры Владимир Мединский в свою очередь подчеркнул, что именно регионы должны создать благоприятные условия для передачи усадеб частным лицам во владение или аренду. И напомнил, что в рамках нацпроекта "Культура" на эти цели даже предусмотрены средства.

- Федеральное софинансирование помогло бы регионам заняться разработкой так называемых "паспортов" усадеб. Это как у квартиры - свидетельство о собственности, все земельные, кадастровые документы, - отметил министр.

Кстати, восстановленную подмосковную усадьбу Середниково, где проходит Форум, включили во Всемирный список объектов особой туристической привлекательности - "за" проголосовали 48 стран.