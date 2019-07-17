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17.07.2019 18:45
Рубрика: Власть

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Сотрудникам Росгвардии рекомендовано представляться при проверке документов
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 156(7914)
В Росгвардии корреспонденту "РГ" рассказали, что в Федеральном законе "О войсках национальной гвардии РФ" нет прямого указания сотрудникам этой службы представляться гражданам.
Росгвардеец в особых обстоятельствах вправе спросить документы. Представляться при этом - рекомендовано. Фото: Михаил Синицын/РГ Росгвардеец в особых обстоятельствах вправе спросить документы. Представляться при этом - рекомендовано. Фото: Михаил Синицын/РГ
Росгвардеец в особых обстоятельствах вправе спросить документы. Представляться при этом - рекомендовано. Фото: Михаил Синицын/РГ

Связано это с тем, что росгвардейцы, как правило, задействуются уже в крайних, экстремальных ситуациях, когда начинается силовая акция задержания или обезвреживания особо опасных преступников.

Опять же Росгвардия массово применяется, когда объявлено чрезвычайное положение. Например, режим контртеррористической операции. Тут боец в определенных случаях вправе сразу стрелять на поражение, если не выполняют его требование остановиться.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Собственно, под такие специфические условия и "затачивалась" принципиально новая силовая структура. И надо ли упрекать бойцов спецназа, которые задерживают криминальных авторитетов и террористических главарей в нежелании "светить" имена?

Другое дело, когда патруль Росгвардии намерен просто проверить и даже досмотреть прохожего.

Да, кто-то показался росгвардейцам подозрительным. Возможно, только показался, на самом деле этот человек - добропорядочный гражданин. Но проверить надо, чтобы предотвратить возможную беду.

Народ уже привык, что по закону "О полиции" полицейский обязан при обращении к гражданину представиться. В Росгвардии таких правил пока нет

Так почему бы патрульному не представиться этому человеку? Тем более что статья 4 закона "О Росгвардии" утверждает, что "войска национальной гвардии осуществляют свою деятельность на основе принципов законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, единоначалия и централизации управления". То есть любой человек, считающий себя на государевой службе, обязан себя назвать.

Именно поэтому в Росгвардии корреспонденту "РГ" сообщили, что военнослужащим и сотрудникам рекомендовано представляться гражданам. В частности, при проверке документов.

Поводом для разговора о том, должны ли представляться гражданам сотрудники Росгвардии, стала история с бывшим журналистом из Владимирской области Кириллом Васильевым, которого остановил для проверки документов патруль. Она взбудоражила интернет-общественность.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
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Кирилл опубликовал в своем блоге, что его примерно в девять утра остановили на улице росгвардейцы, когда он возвращался из Константино-Еленинского храма, где работает певчим. Он сам признает, что выглядел, возможно, подозрительно: яркая футболка, спортивные штаны. Его попросили показать переписку в мобильном телефоне - росгвардейцы заподозрили, что Кирилл - наркодилер.

Впрочем, до реального чтения почты дело не дошло - патрульный из разговора понял, что Васильев - законопослушный гражданин, и они расстались. Все вели себя вполне корректно и претензий ни с одной стороны нет.

Казалось бы, инцидент исчерпан. Но общественность возмутил тот факт, что росгвардеец отказался представляться. Всего лишь сказал, что его зовут Мурат. Кстати, таких сообщений в Сети - десятки. Мол, подъезжают крепкие парни в форме и с оружием, на машине надпись - "Полиция", представляться и показывать служебные удостоверения отказываются, но сами требуют документы и даже досматривают личные вещи. Что происходит?

Действительно, народ уже привык, что в соответствии с законом "О полиции" полицейский обязан при обращении к любому гражданину представиться. А к его мундиру должен быть прикреплен жетон с личным номером.

А вот про Росгвардию и ее функции знают, увы, еще не все наши граждане. Соцопросы свидетельствуют, что еще два года назад о Росгвардии не знала половина населения. Сейчас этих "незнающих" примерно 20 процентов. Ситуация может дойти и до абсурда: кто-то из граждан посчитает, что отказавшийся представляться человек в форме - переодетый бандит - и гражданин окажет сопротивление. И пока разберутся, будет наломано немало дров.

Собеседники "РГ" в правоохранительных органах и спецслужбах предположили, что в ближайшее время будет предложен проект поправок в закон "О Росгвардии", который добавит требование к росгвардейцам представляться гражданам при определенных условиях.

Власть Безопасность Спецслужбы Правительство Росгвардия
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