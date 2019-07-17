Турист из России, пожелавший остаться неизвестным, угостил ужином несколько семей с детьми-инвалидами.

Широкий жест русского синьора до глубины души растрогал жителей Апеннин, и эта история даже попала в местные газеты. Как передает газета Udine Today, описанные события произошли в одной из пиццерий итальянской коммуны Линьяно (область Фриули-Венеция Джулия). Известно, что дети с родителями приехали в небольшой приморский городок для прохождения специальной терапии.

Судя по всему, больные дети попали в поле зрения русского туриста, который находился в том же ресторане. Выходя из заведения, россиянин оплатил не только свой ужин, но и закрыл счет совершенно незнакомым ему людям (всего их было более 40 человек). Мужчина, не захотевший афишировать свой подарок, попросил обслуживающий персонал не предупреждать гостей заранее и удалился по-английски, не привлекая к себе внимания.

Посетители с детьми узнали, что их ужин был оплачен, только когда получили счет.

По свидетельствам очевидцев, сраженные этой неожиданной новостью люди начали обниматься и целоваться.

"К сожалению, у нас не было возможности поблагодарить этого прекрасного русского синьора. Его жест нас очень растрогал", - прокомментировала одна из мам, которая мечтает найти россиянина и лично сказать ему спасибо.

Поистине царским поведением россиянина восхищаются также сотрудники пиццерии. По словам официантов, за все 20 лет существования их заведения ничего подобного еще не случалось.