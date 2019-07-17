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17.07.2019 19:53
Рубрика: В мире

Пицца в подарок

В Италии ищут русского синьора, который оплатил ужин детей-инвалидов
Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 156(7914)
Турист из России, пожелавший остаться неизвестным, угостил ужином несколько семей с детьми-инвалидами.

Широкий жест русского синьора до глубины души растрогал жителей Апеннин, и эта история даже попала в местные газеты. Как передает газета Udine Today, описанные события произошли в одной из пиццерий итальянской коммуны Линьяно (область Фриули-Венеция Джулия). Известно, что дети с родителями приехали в небольшой приморский городок для прохождения специальной терапии.

Фото: istockphoto.com
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Судя по всему, больные дети попали в поле зрения русского туриста, который находился в том же ресторане. Выходя из заведения, россиянин оплатил не только свой ужин, но и закрыл счет совершенно незнакомым ему людям (всего их было более 40 человек). Мужчина, не захотевший афишировать свой подарок, попросил обслуживающий персонал не предупреждать гостей заранее и удалился по-английски, не привлекая к себе внимания.

Посетители с детьми узнали, что их ужин был оплачен, только когда получили счет.

По свидетельствам очевидцев, сраженные этой неожиданной новостью люди начали обниматься и целоваться.

"К сожалению, у нас не было возможности поблагодарить этого прекрасного русского синьора. Его жест нас очень растрогал", - прокомментировала одна из мам, которая мечтает найти россиянина и лично сказать ему спасибо.

Поистине царским поведением россиянина восхищаются также сотрудники пиццерии. По словам официантов, за все 20 лет существования их заведения ничего подобного еще не случалось.

В мире Европа Италия
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