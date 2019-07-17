Российская федерация баскетбола (РФБ) обнародовала расписание международного турнира с участием мужских сборных нашей страны, Иордании и Ирана. Встречи пройдут 2-4 августа в столичном УСК имени Александра Гомельского, то есть на домашней арене ЦСКА.

Предстоящие матчи в Москве - последний для наших болельщиков шанс увидеть сборную перед ЧМ-2019 в Китае. Фото: РИА Новости

В первый день соревнований в 20.00 сыграют хозяева площадки и Иордания, затем 3 августа, в субботу, между собой в 17.00 сразятся две азиатские команды, и, наконец, 4-го числа россияне в 14.00 померяются силами с Ираном.

Для всех трех участников московского турнира эти соревнования станут одним из этапов подготовки к стартующему 31 августа в Китае чемпионату мира. Команды выступят на первом групповом этапе в разных квартетах.

В баскетбольной России давненько не было столь экзотических гостей, если говорить исключительно о национальных сборных. Эти азиатские команды для подавляющего большинства болельщиков представляют собой серьезную загадку.

Иордания первый и единственный раз играла на чемпионате мира в 2010 году, заняв предпоследнее, 23-е место. Это было время расцвета команды, ведь сезоном раньше и сезоном позже она брала медали на чемпионате Азии - "бронзу" и "серебро" соответственно. Больше иорданцы ничем особенным не отличились.

В отборочном цикле к ЧМ-2019 на домашних матчах в столице страны Аммане собиралось от пяти до девяти тысяч зрителей, причем на втором этапе иорданцам удалось победить и выступавший вне конкурса Китай, и Новую Зеландию. Секрет этих в общем-то сенсационных успехов объясняется просто - всю погоду делал натурализованный американец Дар Таклер из аргентинского клуба "Сан-Лоренцо".

Интересно, что в начале 1990-х со сборной Иордании пару лет работал Валерий Луничкин, бывший председатель тренерского совета РФБ.

- Баскетбол в этой стране уважают, вид спорта там достаточно популярный, - рассказал "РГ" Луничкин. - В мое время играли четыре сильных клуба, посещаемость матчей была хорошей. Но, в принципе, общий потенциал иорданских игроков в силу разных причин невысокий, без привлечения натурализованного баскетболиста вряд ли команда пробилась бы на первенство мира.

Сборная Ирана представляется соперником посерьезней. В составе даже есть игрок, выступавший в НБА. 218-сантиметровый центровой Хамед Хаддади целых шесть сезонов провел в сильнейшей клубной лиге мира, защищая цвета "Мемфиса" и "Финикса".

Большинство иранцев играют в командах своего национального чемпионата, достаточно приличного по уровню. Последние десять лет на своих континентальных турнирах (чемпионат Азии, Азиатские игры) сборная Ирана постоянно занимает призовые места.

Тем временем

Мужская молодежная сборная России (до 20 лет) на чемпионате Европы в самой старшей возрастной категории команд резерва уверенно вышла в плей-офф дивизиона "В". Россияне в португальском городе Матозиньюш друг за другом разгромили Ирландию (124:48), Исландию (90:69) и Венгрию (90:55). Результат вчерашнего, заключительного матча этапа группового этапа с Белоруссией стал известен уже после подписания этого номера "РГ". По итогам основного плей-офф с участием восьми команд подопечным главного тренера Антона Юдина нужно занять место в первой тройке, чтобы наконец-то вернуться в элитный дивизион "А".

А открывали кампанию континентальных чемпионатов для сборных резерва наши девушки до 18 лет. Итоговый результат получился неплохим - попали и в полуфинал, заняли четвертое место. Проявили бойцовские качества во встрече первого раунда плей-офф, когда спасли матч с Хорватией и вырвали победу в дополнительное время (83:81), затем в четвертьфинале расправились с Латвией (79:52). Но, увы, по ходу турнира крупно проиграли всем трем призерам - чемпиону Италии (49:75), обладательницам "серебра" венгеркам (34:76) и "бронзовым" француженкам (45:77).