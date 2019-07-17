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17.07.2019 13:10
Рубрика: Культура

Российские зрители назвали любимые отечественные сериалы 2019 года

Текст: Мария Воронова
Российские зрители чаще всего смотрят отечественные ленты и военные сериалы. Об этом говорит рейтинг проекта "Кино Mail.ru", составленный по итогам исследования заинтересованности и активности зрителей, а также после изучения оценок, которые они ставили на портале фильмам и сериалам этого года.
Кадр из сериала "Возмездие". Фото: www.kinopoisk.ru Кадр из сериала "Возмездие". Фото: www.kinopoisk.ru
Кадр из сериала "Возмездие". Фото: www.kinopoisk.ru
Фото: youtube.com
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"Чаще всего отечественные зрители смотрели российские сериалы и военные фильмы, а вот высоко оценивали проекты Netflix и картины про героев вселенной Marvel", - цитирует ТАСС данные рейтинга, в который вошли ленты, выпущенные в 2019 году.

Больше всего зрителей заинтересовали отечественные сериалы. Особым спросом пользовался криминальный боевик режиссеров Давида Ткебучава и Михаила Кабанова "Возмездие", в котором главную роль исполнил Павел Прилучный. Однако рейтинг сериала на портале Кино Mail.ru и на КиноПоиске не слишком высокий: на ресурсах значатся почти одинаковые оценки - 6,9 балла. Зрители также активно смотрели комедийный сериал режиссера Ильи Куликова "Мылодрама" с Сергеем Буруновым в главной роли. Лента получила схожие с "Возмездием" оценки. Третьим по популярности оказался сериал Веры Сторожевой "Шифр" с Екатериной Вилковой. Среди отечественных сериалов он единственный получил больше 7 звезд и на портале Кино Mail.ru, и на КиноПоиске.

Фото: kinopoisk.ru
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Самые же высокие оценки достались западным сериалам, среди которых оказались "Любовь, смерть и роботы" от Netflix и "Чернобыль" от HBO, и фильмам, выпущенным киностудиями Marvel, Disney, Dreamworks и Illumination. Среди них - нашумевшее завершение саги о супергероях "Мстители: Финал", один из главных фильмов лета "Человек-паук: Вдали от дома" и экранизация мультфильма "Аладдин".

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы
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